Cada cuántos kilómetros se le cambia la correa de distribución al auto

La mayoría de las personas que tienen un auto, desconocen cuándo es el momento de cambiar la correa de distribución

Miguel Guayama
La correa de distribución del auto es un elemento muy importante

Todo auto requiere de un mantenimiento para que no se venga abajo y dure muchos años más. Ni hablar todo lo que está relacionado al motor, como la correa de distribución, un elemento tan esencial para el normal funcionamiento del vehículo.

Cuando uno escucha correa de distribución, lo primero que se viene a la mente es cuándo es el momento de cambiarla, para no llegar al punto de que se corte y el motor no se "rompa" en dos.

Si la correa de distribución se corta, automáticamente el motor se romperá, ocasionando un gasto excesivamente caro en su reparación.

auto-correa-de-distribucion-vehiculo
La correa de distribución puede romperse cuando uno lo espera, provocando daños severos en el auto.

Auto: para qué sirve la correa de distribución

La correa distribución tiene la tarea de coordinar el movimiento del cigüeñal del auto con el árbol de levas.

El cigüeñal es un eje giratorio, que convierte el movimiento alternativo de un pistón a uno giratorio. Mientras que el árbol de levas, tiene como función regular el movimiento de las válvulas de admisión y de escape.

Dependiendo del modelo del auto, la correa de distribución tiene que ser reemplazada a determinados kilómetros.

Si no se hace en tiempo y forma, la correa de distribución se puede cortar, provocando que las piezas sincronizadas del motor choquen entre sí y queden retorcidas, causando daños más que significativos y costosos para todo propietario de un auto.

Una de las preguntas más recurrentes por los usuarios de los autos, es cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución.

Quien brinda muy buena información sobre este componente clave del motor del auto, es el sitio Rodi Motor Service, con detalles que todo conductor debería saber.

auto-correa-de-distribucion-motor
Siempre hay que pensar en cambiar la correa de distribución, cuando el auto supera los 65,000 mil kilómetros.

Auto: cada cuántos kilómetros se le cambia la correa de distribución

No todos los autos son iguales, por lo que cada fabricante recomienda una determinada cantidad de kilómetros recorridos para el cambio de la correa de distribución. Estas recomendaciones, por lo general, figuran en el manual de uso del vehículo y deberían ser respetadas a rajatabla.

Lo que hay que saber sobre la correa de distribución del auto:

  • Por lo general, las automotrices recomiendan que el cambio de correa de distribución se realice entre los 65,000 kilómetros y los 130,000 kilómetros.
  • Un auto que diariamente transita por zonas urbanas, lo más seguro es que tenga que ajustarse al máximo sobre la sugerencia de cambio de distribución que propone el fabricante. Se supone que un auto que transita por zonas urbanas todo el día, el desgaste de la correa de distribución será mayor que un auto que no lo hace.
  • Sí el auto transita por zona suburbanas y no en zonas urbanas, donde el tráfico provoca un deterioro excesivo, lo más probable es que el desgaste de la correa de distribución vaya en sintonía con la sugerencia de cambio que propone el fabricante del auto.
auto-correa-de-distribucion
El cambio de correa de distribución de un auto tiene que ser reemplazada por un mecánico profesional.

