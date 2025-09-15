Cada cuántos kilómetros se le cambia la correa de distribución al auto

Todo auto requiere de un mantenimiento para que no se venga abajo y dure muchos años más. Ni hablar todo lo que está relacionado al motor, como la correa de distribución, un elemento tan esencial para el normal funcionamiento del vehículo.
Cuando uno escucha correa de distribución, lo primero que se viene a la mente es cuándo es el momento de cambiarla, para no llegar al punto de que se corte y el motor no se "rompa" en dos.
Si la correa de distribución se corta, automáticamente el motor se romperá, ocasionando un gasto excesivamente caro en su reparación.
La correa distribución tiene la tarea de coordinar el movimiento del cigüeñal del auto con el árbol de levas.
El cigüeñal es un eje giratorio, que convierte el movimiento alternativo de un pistón a uno giratorio. Mientras que el árbol de levas, tiene como función regular el movimiento de las válvulas de admisión y de escape.
Dependiendo del modelo del auto, la correa de distribución tiene que ser reemplazada a determinados kilómetros.
Si no se hace en tiempo y forma, la correa de distribución se puede cortar, provocando que las piezas sincronizadas del motor choquen entre sí y queden retorcidas, causando daños más que significativos y costosos para todo propietario de un auto.
Una de las preguntas más recurrentes por los usuarios de los autos, es cada cuántos kilómetros se cambia la correa de distribución.
Quien brinda muy buena información sobre este componente clave del motor del auto, es el sitio Rodi Motor Service, con detalles que todo conductor debería saber.
No todos los autos son iguales, por lo que cada fabricante recomienda una determinada cantidad de kilómetros recorridos para el cambio de la correa de distribución. Estas recomendaciones, por lo general, figuran en el manual de uso del vehículo y deberían ser respetadas a rajatabla.
Lo que hay que saber sobre la correa de distribución del auto: