Esta sería la nueva versión del Peugeot 404: el modelo 2025 del histórico auto

Abandona la parrilla horizontal con faros redondos por un frontal más agresivo y aerodinámico. La nueva parrilla es más grande y vertical, siguiendo el lenguaje de diseño actual de Peugeot, con incluso faros de colmillo de león.

Este sería el nuevo Peugeot 404, según la inteligencia artificial.

Las ruedas con llantas de chapa del original son reemplazadas por llantas de aleación grandes y de diseño complejo, mejorando el aspecto deportivo y lujoso del auto.

El Peugeot 404 del 2025 sería una reinterpretación moderna y lujosa de su antepasado. Mantendría la esencia de un sedán elegante y atemporal, pero lo adaptaría al siglo XXI con tecnología de vanguardia.

El nuevo Peugeot 404 por dentro

El simple tablero de mandos del 404 original, con sus instrumentos analógicos, es reemplazado por el concepto i-Cockpit® de Peugeot. Es decir, esto incluye un volante compacto, un panel de instrumentos digital 3D elevado y una gran pantalla táctil para el sistema de info entretenimiento.

El nuevo Peugeot 404 por dentro.

El interior, que en el 404 clásico era funcional y robusto con asientos de tela y plásticos simples, se transforma en un espacio lujoso. Se usarían materiales premium como cuero Nappa, madera de poro abierto y aluminio cepillado.

En resumen, el nuevo Peugeot 404 estaría equipado con todas las tecnologías de un auto moderno de alta gama. ¿Te lo imaginas paseando por las calles?