Inicio Motores Peugeot
¿Te lo comprarías?

Esta sería la nueva versión del Peugeot 404: el modelo 2025 del histórico auto

La versión 2025 de este histórico Peugeot es posible gracias al uso de la inteligencia artificial. ¿Te lo imaginas paseando por las calles?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El Peugeot 404 fue tendencia en los 70 y 80.

El Peugeot 404 fue tendencia en los 70 y 80.

El Peugeot 404 es un vehículo familiar grande fabricado por Peugeot en Francia entre 1960 y 1975, y también en Argentina. Diseñado por Pininfarina, se ofreció como sedán, familiar y pickup, destacándose por su robustez, confiabilidad y manejo cómodo. Fue tendencia en los 70 y 80, y muchas personas se preguntan cómo se vería el auto al día de hoy.

La versión 2025 de este fuera de serie es posible gracias al uso de la herramienta de inteligencia artificial, Gemini. Solo hubo que pedirle que adaptara las características antiguas a los tiempos de hoy.

peugeot, auto
El Peugeot 404 supo ser un auto muy famoso.

El Peugeot 404 supo ser un auto muy famoso.

La versión 2025 del Peugeot 404, según la inteligencia artificial

Como explica la inteligencia artificial, este auto conserva la icónica silueta de sedán de tres volúmenes, con un capó largo y una línea de techo que cae suavemente hacia la parte trasera, emulando la elegancia atemporal del original.

Abandona la parrilla horizontal con faros redondos por un frontal más agresivo y aerodinámico. La nueva parrilla es más grande y vertical, siguiendo el lenguaje de diseño actual de Peugeot, con incluso faros de colmillo de león.

auto, peugeot
Este ser&iacute;a el nuevo Peugeot 404, seg&uacute;n la inteligencia artificial.

Este sería el nuevo Peugeot 404, según la inteligencia artificial.

Las ruedas con llantas de chapa del original son reemplazadas por llantas de aleación grandes y de diseño complejo, mejorando el aspecto deportivo y lujoso del auto.

El Peugeot 404 del 2025 sería una reinterpretación moderna y lujosa de su antepasado. Mantendría la esencia de un sedán elegante y atemporal, pero lo adaptaría al siglo XXI con tecnología de vanguardia.

El nuevo Peugeot 404 por dentro

El simple tablero de mandos del 404 original, con sus instrumentos analógicos, es reemplazado por el concepto i-Cockpit® de Peugeot. Es decir, esto incluye un volante compacto, un panel de instrumentos digital 3D elevado y una gran pantalla táctil para el sistema de info entretenimiento.

peugeot, auto
El nuevo Peugeot 404 por dentro.

El nuevo Peugeot 404 por dentro.

El interior, que en el 404 clásico era funcional y robusto con asientos de tela y plásticos simples, se transforma en un espacio lujoso. Se usarían materiales premium como cuero Nappa, madera de poro abierto y aluminio cepillado.

En resumen, el nuevo Peugeot 404 estaría equipado con todas las tecnologías de un auto moderno de alta gama. ¿Te lo imaginas paseando por las calles?

Temas relacionados:

Te puede interesar