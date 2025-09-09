Quienes buscan más equipamiento pueden optar por la Honda Wave 110 Full, cuyo precio asciende a $3.898.000. Esta versión incluye accesorios adicionales y terminaciones superiores que justifican la diferencia de precio. Ambas versiones comparten la misma base mecánica confiable que caracteriza a esta moto.

wave Esta moto ofrece una movilidad superior a buen precio para la ciudad.

Los concesionarios especializados comercializan estos modelos con garantía oficial y servicio técnico especializado. Muchas distribuidoras atienden de lunes a viernes en horario comercial, con pausa al mediodía, y sábados de 9 a 13 horas. Los interesados pueden contactar directamente a los concesionarios para consultas sobre disponibilidad y financiación.

Las ventas de Honda Wave superan consistentemente a otros modelos del segmento utilitario. Su combinación de precio competitivo, economía de combustible y red de servicio extendida explican este liderazgo. Muchos usuarios la eligen como primera moto o para reemplazar vehículos más antiguos.

La marca japonesa mantiene su estrategia de ofrecer productos confiables a precios razonables. Frente a la competencia nacional e importada, Honda conserva ventajas en términos de reventa y disponibilidad de repuestos. Estos factores influyen decisivamente en la decisión de compra de los consumidores argentinos.

Características principales Honda Wave 110 Base

honda wave Hay diferentes modelos de la Honda Wave 110.

Especificaciones técnicas: