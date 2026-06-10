Volkswagen congeló precios en junio y este 5 puertas sigue entre los 0km más baratos: cuánto cuesta el Polo

polo vw El Volkswagen Polo, un clásico de las calles argentinas que en junio mantuvo su valor. Foto: archivo

Volkswagen: tres versiones del Polo y dos propuestas mecánicas

El Polo Track equipa un motor 1.6 MSI de cuatro cilindros, que entrega 110 CV y 155 Nm de torque, asociado a una caja manual de 5 velocidades. Se trata de una configuración orientada a quienes priorizan simplicidad mecánica y costos de mantenimiento tradicionales.

Las variantes Comfortline y Highline, en cambio, utilizan el motor 1.0 TSI de tres cilindros, con 101 CV y 170 Nm de torque, combinado con una transmisión automática Tiptronic de seis marchas.

A pesar de ser la versión de entrada, el Polo Track ofrece una dotación destacada para su segmento. Incluye aire acondicionado, levantavidrios eléctricos delanteros, volante multifunción, computadora de a bordo y el sistema multimedia VW Play con pantalla táctil de 10 pulgadas. Además, cuenta con compatibilidad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, así como publica el sitio especializado Auto Test.

Volkswagen.jpg Volkswagen congeló precios para mantenerse competitivo durante junio. Foto: archivo

En materia de seguridad, toda la gama incorpora de serie cuatro airbags, frenos ABS, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y anclajes Isofix para sillas infantiles.

El baúl tiene una capacidad de 300 litros y el tanque de combustible es de 52 litros, características que lo mantienen dentro de los estándares habituales del segmento.

Cuánto sale un Polo en junio en Argentina

Con los precios congelados durante junio de 2026:

Polo Track MSI MT MY25/26 se ofrece a $37.567.500.

Comfortline 170TSI AT MY25/26 cuesta $43.768.250.

Highline 170TSI AT MY25/26, tope de gama, alcanza los $47.341.650.