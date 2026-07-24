Volkswagen lanzó el Polo Robust: ¿cuál es su precio en Argentina?

Un punto crucial para el comprador local: este Polo Robust comercializado en Argentina no debe confundirse con la versión homónima que se vende en el mercado brasileño. Mientras que la variante del país vecino suma suspensiones reforzadas, mayor despeje del suelo y neumáticos de uso mixto para terrenos difíciles, el modelo que llega a nuestros concesionarios carece de esas adaptaciones para caminos en mal estado.

Estrategia comercial y la "trampa" del Plan de Ahorro

Para entender la llegada del Robust, hay que mirar el movimiento de fichas que realizó la marca con el Polo Track. Para justificar el precio más bajo del Robust respecto al Track, Volkswagen le sumó equipamiento de confort a este último: retrovisores externos con luz intermitente integrada, picaportes del color de la carrocería, sensores de estacionamiento traseros, indicador de presión de neumáticos, espejos de regulación eléctrica, alarma volumétrica y levantavidrios eléctricos delanteros. En la práctica, el nuevo Polo Robust conserva el nivel de equipamiento básico que antes tenía el Polo Track original.

Lo menos conveniente de este lanzamiento radica en su ingeniería financiera, según informó el sitio Autoblog. Al mantener el Polo Track con un precio de lista elevado en lugar de bajarle el precio, Volkswagen Argentina se garantiza continuar cobrando cuotas más altas a los suscriptores vigentes del "Plan de Ahorro" del Polo Track. Si la marca hubiese ajustado hacia abajo el valor del Track en lugar de crear la versión Robust, habría estado obligada por normativa a reducir la cuota mensual de los clientes de dicho plan. Por esta razón, hay que recordar la advertencia constante en el rubro: comprar un Polo Track -y cualquier vehículo mediante plan de ahorro- representa una trampa financiera.

Precios y gama del Volkswagen Polo en Argentina

La gama completa y sus valores oficiales sugeridos quedan conformados de la siguiente manera:

Polo Robust MSi MT5: $29.481.100

MSi MT5: $29.481.100 Polo Track MSi MT5: $38.318.850

MSi MT5: $38.318.850 Polo Comfortline 170 TSi AT6: $44.643.600

170 TSi AT6: $44.643.600 Polo Highline 170 TSi AT6: $48.288.500

Toda la gama cuenta con una garantía oficial de tres años o 100.000 kilómetros.