Chevrolet lanzó en Argentina el nuevo Onix Activ: equipamiento, motorización y precios

Entre sus puntos más altos se destaca un despeje del suelo de 201 milímetros, lo que le otorga una capacidad superior para superar badanes, lomos de burro o huellas marcadas sin riesgo de rozar la parte inferior del chasis. Además, ofrece una posición de manejo más alta respecto a las versiones convencionales y suma barras funcionales sobre el techo, orientadas al transporte de equipaje, aunque la compañía aún no ha detallado el límite de capacidad de carga homologado para ese accesorio.

Por el lado de las desventajas, el modelo inicia su trayectoria comercial de manera casi simultánea con el nuevo Chevrolet Sonic. Este último, si bien implica un desembolso adicional cercano a los 3,3 millones de pesos, presenta una arquitectura más moderna, un habitáculo sensiblemente más espacioso y una propuesta integral más avanzada dentro del catálogo de la marca.

Precios y gama del Chevrolet Onix en Argentina

El nuevo Chevrolet Onix Activ ya está disponible en toda la red de concesionarios oficiales del país con una garantía de fábrica de 3 años o 100.000 kilómetros (lo que ocurra primero). La nómina de precios sugeridos para el modelo y su familia queda configurada de la siguiente manera:

Chevrolet Onix (versión de entrada): $31.820.900

(versión de entrada): $31.820.900 Chevrolet Onix Activ : $35.043.900

: $35.043.900 Chevrolet Onix (versión tope de gama): $38.407.900

Con esta incorporación, Chevrolet busca consolidar su participación en el competitivo segmento de los autos compactos en la Argentina, ofreciendo un vehículo con un look llamativo y prestaciones orientadas a quienes buscan mayor altura sin renunciar a la agilidad urbana.