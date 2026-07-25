Chevrolet lanzó en Argentina el nuevo Onix Activ: equipamiento, motorización y precios

Chevrolet anunció el lanzamiento oficial del nuevo Onix Activ en el mercado argentino. Esta versión, que destaca por su estética con impronta "aventurera" sobre la carrocería hatchback del Segmento B (chico), llega para reestructurar la oferta de la marca en el país. El modelo es importado desde Brasil y tuvo su presentación formal ante el público en el predio de La Rural. Se posiciona comercialmente para reemplazar a la variante LTZ, complementando el abanico de opciones de uno de los vehículos más populares de la firma del moño dorado.
El principal atractivo de esta alternativa radica en su adaptación para terrenos más exigentes o caminos urbanos irregularmente pavimentados. La marca definió este desarrollo como una “arquitectura funcionalmente elevada”, la cual contempla modificaciones específicas en la puesta a punto de la suspensión, la elección de los neumáticos y diversos componentes estéticos externos que no solo transforman su aspecto visual, sino que inciden de manera directa en la experiencia y postura de conducción.
Nuevo Chevrolet Onix: mecánica probada y un despeje del suelo mejorado
En el apartado mecánico, General Motors apostó por la continuidad de una fórmula conocida y probada en la región. El Onix Activ conserva el motor 1.0 turbonaftero de tres cilindros, capaz de entregar 116 caballos de fuerza y 160 Nm de torque. Este propulsor se combina de manera exclusiva con una transmisión automática de seis velocidades y mantiene el sistema de tracción delantera.
Entre sus puntos más altos se destaca un despeje del suelo de 201 milímetros, lo que le otorga una capacidad superior para superar badanes, lomos de burro o huellas marcadas sin riesgo de rozar la parte inferior del chasis. Además, ofrece una posición de manejo más alta respecto a las versiones convencionales y suma barras funcionales sobre el techo, orientadas al transporte de equipaje, aunque la compañía aún no ha detallado el límite de capacidad de carga homologado para ese accesorio.
Por el lado de las desventajas, el modelo inicia su trayectoria comercial de manera casi simultánea con el nuevo Chevrolet Sonic. Este último, si bien implica un desembolso adicional cercano a los 3,3 millones de pesos, presenta una arquitectura más moderna, un habitáculo sensiblemente más espacioso y una propuesta integral más avanzada dentro del catálogo de la marca.
Precios y gama del Chevrolet Onix en Argentina
El nuevo Chevrolet Onix Activ ya está disponible en toda la red de concesionarios oficiales del país con una garantía de fábrica de 3 años o 100.000 kilómetros (lo que ocurra primero). La nómina de precios sugeridos para el modelo y su familia queda configurada de la siguiente manera:
- Chevrolet Onix (versión de entrada): $31.820.900
- Chevrolet Onix Activ: $35.043.900
- Chevrolet Onix (versión tope de gama): $38.407.900
Con esta incorporación, Chevrolet busca consolidar su participación en el competitivo segmento de los autos compactos en la Argentina, ofreciendo un vehículo con un look llamativo y prestaciones orientadas a quienes buscan mayor altura sin renunciar a la agilidad urbana.
En pocas palabras
- Nuevo Onix Activ: Chevrolet lanzó en Argentina la versión aventurera del Onix, importada desde Brasil.
- Mecánica y Diseño: Conserva el motor 1.0 turbo de 116 CV y caja automática, con mayor despeje del suelo y estética renovada.
- Precios y Gama: El Onix Activ se posiciona entre las versiones de entrada y tope de gama, con precios desde $35.043.900.