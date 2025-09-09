Esta transmisión manual inteligente está disponible únicamente en tres versiones específicas de la Tacoma: SR Double Cab, TRD Sport y TRD Off-Road. Quienes opten por la caja manual tendrán como única opción de motor un cuatro cilindros turboalimentado de 2.4 litros que Toyota bautizó como i-Force.

toyota tacoma La Toyota Tacoma es el último refugio para quienes quieren una pickup con transmisión manual.

El motor i-Force desarrolla 270 caballos de fuerza y 310 libras-pie de torque, cifras que superan a las de otros motores base en el segmento. Además, este propulsor viene de serie con tracción 4WD de tiempo parcial cuando se combina con la transmisión manual.

Para quienes buscan capacidades todoterreno más avanzadas, la versión TRD Sport incluye diferencial de bloqueo trasero. Sin embargo, las versiones superiores con sistema híbrido i-Force Max quedan excluidas de la opción manual debido a la complejidad de combinar hibridación con cajas manuales.

Las características que definen a la Tacoma

La Toyota Tacoma con transmisión manual se distingue por varias características específicas que no encontrarás en otros modelos del mercado:

tacoma La palanca de cambio manual, casi extinta en Estados Unidos.