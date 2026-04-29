Mitsubishi no quiere quedarse detrás de Toyota y presentó una pickup potente

La nueva variante de Mitsubishi destaca por una configuración pensada para el confort y la funcionalidad extrema. Los elementos que componen esta edición limitada son:

Llantas diamantadas de 20 pulgadas con diseño único.

Cobertor de caja con apertura eléctrica por control remoto.

Sistema de tracción Super Select II con modo de reparto automático.

Iluminación LED y toma de corriente de 12V en el sector de carga.

Pantalla táctil de 9 pulgadas y cámaras de visión periférica.

Siete airbags y frenado autónomo de emergencia.

El diseño exterior ofrece una paleta de colores que incluye blanco, negro y beige. En las opciones oscuras, la carrocería luce apliques en tono marrón que marcan una diferencia visual inmediata. La apariencia resalta con espejos y manijas con terminación cromada. La marca buscó que este vehículo destaque frente a la Toyota Hilux mediante accesorios plateados en el techo y paragolpes protegidos.

Una pickup de trabajo

mitsubishi_l200 El diseño frontal de la camioneta expone la identidad visual de la marca japonesa para su gama 2027. Las ópticas estilizadas de LED y la imponente parrilla con detalles cromados le otorgan una impronta agresiva y moderna, que busca diferenciarla en un segmento altamente competitivo.

Bajo el capó, esta pickup mantiene un motor biturbodiésel de 2.4 litros que genera 205 CV. El torque alcanza los 470 Nm, lo que garantiza fuerza suficiente para el arrastre y la carga. La potencia llega a las ruedas mediante una caja automática de seis marchas que optimiza el consumo y la respuesta en diferentes terrenos.

El habitáculo de la camioneta que compite con la Toyota Hilux presenta tonos negros y marrones. Estos colores aparecen en el aro del volante y en los tapizados de cuero de los asientos. El precio anunciado en el mercado brasileño ronda los 73.000 dólares, cifra que posiciona a esta edición de Mitsubishi como una de las opciones más costosas y completas de la región.