El mercado de las camionetas medianas sumó un nuevo integrante de lujo para el año próximo. La firma Mitsubishi exhibió en la feria Agrishow de San Pablo su modelo L200 Terra 2027. Esta versión especial llega con un límite de solo 300 unidades para los compradores que buscan distinción y un equipamiento superior en sus vehículos de trabajo o recreación.
Mitsubishi no quiere quedarse detrás de Toyota y presentó una pickup potente
Mitsubishi Motors lanzó la edición limitada L200 Terra 2027 en Brasil, una serie exclusiva de 300 unidades que compite contra la Toyota Hilux
La propuesta retoma un nombre conocido para la marca, aunque lo adapta a las líneas modernas de su actual generación. Esta pickup utiliza como base la variante Katana, que representa el escalón más alto en cuanto a prestaciones dentro del catálogo. El objetivo principal reside en ofrecer un producto sofisticado capaz de enfrentar a la Toyota Hilux en el competitivo segmento rural.
Equipamiento exclusivo
La nueva variante de Mitsubishi destaca por una configuración pensada para el confort y la funcionalidad extrema. Los elementos que componen esta edición limitada son:
- Llantas diamantadas de 20 pulgadas con diseño único.
- Cobertor de caja con apertura eléctrica por control remoto.
- Sistema de tracción Super Select II con modo de reparto automático.
- Iluminación LED y toma de corriente de 12V en el sector de carga.
- Pantalla táctil de 9 pulgadas y cámaras de visión periférica.
- Siete airbags y frenado autónomo de emergencia.
El diseño exterior ofrece una paleta de colores que incluye blanco, negro y beige. En las opciones oscuras, la carrocería luce apliques en tono marrón que marcan una diferencia visual inmediata. La apariencia resalta con espejos y manijas con terminación cromada. La marca buscó que este vehículo destaque frente a la Toyota Hilux mediante accesorios plateados en el techo y paragolpes protegidos.
Una pickup de trabajo
Bajo el capó, esta pickup mantiene un motor biturbodiésel de 2.4 litros que genera 205 CV. El torque alcanza los 470 Nm, lo que garantiza fuerza suficiente para el arrastre y la carga. La potencia llega a las ruedas mediante una caja automática de seis marchas que optimiza el consumo y la respuesta en diferentes terrenos.
El habitáculo de la camioneta que compite con la Toyota Hilux presenta tonos negros y marrones. Estos colores aparecen en el aro del volante y en los tapizados de cuero de los asientos. El precio anunciado en el mercado brasileño ronda los 73.000 dólares, cifra que posiciona a esta edición de Mitsubishi como una de las opciones más costosas y completas de la región.