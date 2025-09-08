Inicio Motores Modelo
Así sería la nueva versión del famoso Rastrojero: el modelo 2025 del icónico utilitario

El modelo 2025 de este histórico es posible gracias al uso de la inteligencia artificial. Mira las fotos, en la nota

Luciano Carluccio
El Rastrojero supo ser un icónico modelo utilitario en la Argentina.

El Rastrojero fue una línea de vehículos utilitarios, principalmente camionetas, fabricados en Argentina por la empresa estatal Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) y sus sucesoras entre 1952 y 1979. Este modelose convirtió en un ícono de la industria argentina y tuvo varias versiones.

La versión 2025 de este fuera de serie es posible gracias al uso de la herramienta de inteligencia artificial, Gemini, solo hubo que pedirle que adapte las características antiguas a los tiempos de hoy.

El Rastrojero se convirtió en un vehículo icónico con el paso del tiempo.

La versión 2025 del famoso Rastrojero, según la inteligencia artificial

El modelo 2025 conserva la silueta cuadrada y sin lujos del Rastrojero original, priorizando la funcionalidad sobre la estética deportiva. Su diseño es simple, con líneas rectas y una apariencia robusta que evoca durabilidad y confiabilidad en terrenos difíciles.

La parte delantera diseñada por la inteligencia artificial presenta un rediseño minimalista y contemporáneo. Una parrilla horizontal, sencilla y ancha, lleva la palabra "RASTROJERO" en letras grandes y audaces. Los faros, de tecnología LED, son cuadrados y están integrados de forma limpia en el frontal, aportando una visión moderna y tecnológica.

Así sería el Rastrojero modelo 2025.

El vehículo está equipado con neumáticos de gran tamaño y con dibujo todoterreno, montados sobre llantas de acero sencillas. Por otro lado, se mantiene el formato clásico de cabina simple, lo que maximiza el espacio de la caja de carga del modelo.

El Rastrojero 2025 por dentro

Al igual que el exterior, el interior prioriza la funcionalidad y la durabilidad. Los materiales parecen ser resistentes y fáciles de limpiar, ideales para un vehículo de trabajo.

Así sería el Rastrojero 2025 por dentro.

El tablero de instrumentos frente al conductor es digital o semi-digital, ofreciendo información clara y concisa. Mantiene la esencia de un velocímetro y tacómetro, pero con una interfaz más limpia y legible que los anteriores modelos.

El interior del Rastrojero 2025 es una combinación equilibrada de la robustez y simplicidad necesarias para un vehículo utilitario.

Este Rastrojero 2025 es un vehículo que fusiona la esencia y el propósito del modelo clásico (un utilitario indestructible) con las tecnologías y el diseño de la industria automotriz actual, creando un pick-up que es al mismo tiempo nostálgico y futurista.

