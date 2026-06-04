Ford retira casi 420.000 vehículos por graves fallas: revisa si tu modelo está afectado

Modelos con falla en cinturones: Ford Expedition y Lincoln Navigator

El grupo más grande de este recall masivo abarca a las camionetas de gran tamaño de los años 2018 a 2022. Los modelos identificados son:

Ford Expedition

Lincoln Navigator

¿Cuál es el peligro? El defecto se encuentra en el retractor del cinturón de seguridad delantero. Según el reporte oficial, el mecanismo puede trabarse de forma involuntaria, impidiendo que la cinta se extienda de manera normal o, peor aún, retraerse de forma brusca. Esto aumenta significativamente el riesgo de lesiones corporales para el conductor y el copiloto. Al momento, la automotriz ya reporta al menos una persona lesionada por este problema.

Alerta máxima: Orden de "NO CONDUCIR" para Bronco Sport y Maverick

Hay un segundo grupo de vehículos, que suma unas 4,600 unidades, donde la falla es extremadamente peligrosa. La autoridad vial ordenó detener por completo el uso de las siguientes camionetas:

Ford Bronco Sport (modelos 2021 a 2026)

Ford Maverick (modelos 2022 a 2026)

Según las autoridades, as unidades afectadas presentan un defecto de ensamble en la rótula del brazo de control inferior delantero. Si esta pieza se desengancha mientras el vehículo está en movimiento, el conductor perderá por completo el control de la dirección, lo que puede provocar un choque grave.

ford bronco

¿Qué debes hacer si tu auto está en la lista?

Si eres propietario de alguno de estos modelos en Estados Unidos, o si importaste una de estas unidades a México o Puerto Rico, debes seguir estas instrucciones:

No te costará nada: Todas las revisiones, diagnósticos y cambios de refacciones son completamente gratis en cualquier concesionario autorizado de Ford o Lincoln .

Todas las revisiones, diagnósticos y cambios de refacciones son en cualquier concesionario autorizado de o . Si tienes una Bronco Sport o Maverick: La instrucción es no mover el vehículo . Comunícate con tu agencia para que te indiquen cómo trasladar la unidad de forma segura (usualmente mediante grúa provista por la marca).

La instrucción es . Comunícate con tu agencia para que te indiquen cómo trasladar la unidad de forma segura (usualmente mediante grúa provista por la marca). Revisa tu número de serie (VIN): Puedes verificar si tu auto está afectado llamando a la línea de asistencia de Ford al 1-866-436-7332 o al centro de atención de la NHTSA al 1-888-327-4236.