Eutanasia letal: el video de Noelia Castillo que nadie quiere ver

La circulación de este video generó un impacto profundo e incomodidad. Para algunos, es el reflejo de un padre desesperado que se niega a perder a su hija, aferrándose a pequeños avances motores como prueba de que su vida aún tenía sentido. Sin embargo, para otros, y según las propias palabras de la joven, representa la incomprensión total de su agonía íntima.

El video interpela porque pone al espectador en el centro de un dilema ético crudísimo: el choque entre el amor de una familia que no quiere soltar y el derecho individual a no sufrir más.

noelia-castillo-eutanasia11

Eutanasia para Noelia Castillo: “Nadie de mi familia está a favor”

La decisión de Noelia Castillo de recibir la eutanasia no fue impulsiva. Durante años lidió no solo con las secuelas de su condición, que le provocaban dolores crónicos intolerables en las piernas y la espalda, sino también con un profundo aislamiento. "Antes de pedir la eutanasia veía mi mundo muy oscuro. Siempre me he sentido sola, nunca me he sentido comprendida y nunca han empatizado conmigo", declaró a los medios españoles en las semanas previas a su muerte.

La relación con su padre terminó de romperse por este proceso. Él intentó frenar la eutanasia por la vía judicial en reiteradas ocasiones, lo que Noelia vivió como una falta de respeto a su autonomía. "No ha respetado mi decisión y nunca lo hará (...). No me llama ni me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?", sentenció la joven en una de sus últimas entrevistas televisivas.

noelia-castillo-eutanasia13

Una despedida en soledad, pero a su manera

A pesar de la tormenta mediática y judicial, Noelia Castillo mantuvo firme su voluntad hasta el final, planificando su partida bajo sus propios términos en su habitación. "Yo les he dicho cómo quiero que sea. Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré", relató, aclarando además que, si bien se despediría de los suyos, quería estar sola en el momento exacto de la inyección para evitar que su madre la viera "cerrar los ojitos".

El caso de Noelia trasciende las fronteras de España y reabre un debate universal. Más allá de las leyes que amparan o prohíben la eutanasia, la historia de esta joven y los desesperados videos de su padre nos obligan a mirar hacia un límite doloroso: el punto exacto donde termina el deseo de los seres queridos y comienza el derecho inalienable a apagar el propio dolor.