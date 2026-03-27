Eutanasia letal: el video de Noelia Castillo que nadie quiere ver

El caso de Noelia Castillo, la joven parapléjica de Barcelona, España, que finalmente recibió la eutanasia este jueves tras 601 días de espera, dejó al descubierto la faceta más desgarradora de la muerte digna: la fractura intrafamiliar. En ese sentido, hay un video dando vueltas que no todos quieren ver.
Mientras ella preparaba su despedida, decidida a dejar atrás un sufrimiento físico y psicológico insoportable al recibir la eutanasia, en las redes sociales comenzó a circular un video que muchos prefieren no ver. Se trata de una serie de videos publicados por su propio padre, el principal opositor a su decisión.
Eutanasia para Noelia Castillo: el video que todos comentan
En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en plataformas como X (antes Twitter), se puede ver a Noelia Castillo caminando con mucha dificultad, apoyada en muletas o subiendo escaleras durante un proceso de rehabilitación. De fondo, se escucha la voz de su padre animándola e intentando documentar una mejoría: "Con cuidado, eh, mira usted qué máquina (...) Un besito, tira un beso. Adiós, guapa". En otro fragmento, ella misma expresa el agotamiento físico que le generaban esos ejercicios.
La circulación de este video generó un impacto profundo e incomodidad. Para algunos, es el reflejo de un padre desesperado que se niega a perder a su hija, aferrándose a pequeños avances motores como prueba de que su vida aún tenía sentido. Sin embargo, para otros, y según las propias palabras de la joven, representa la incomprensión total de su agonía íntima.
El video interpela porque pone al espectador en el centro de un dilema ético crudísimo: el choque entre el amor de una familia que no quiere soltar y el derecho individual a no sufrir más.
Eutanasia para Noelia Castillo: “Nadie de mi familia está a favor”
La decisión de Noelia Castillo de recibir la eutanasia no fue impulsiva. Durante años lidió no solo con las secuelas de su condición, que le provocaban dolores crónicos intolerables en las piernas y la espalda, sino también con un profundo aislamiento. "Antes de pedir la eutanasia veía mi mundo muy oscuro. Siempre me he sentido sola, nunca me he sentido comprendida y nunca han empatizado conmigo", declaró a los medios españoles en las semanas previas a su muerte.
La relación con su padre terminó de romperse por este proceso. Él intentó frenar la eutanasia por la vía judicial en reiteradas ocasiones, lo que Noelia vivió como una falta de respeto a su autonomía. "No ha respetado mi decisión y nunca lo hará (...). No me llama ni me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?", sentenció la joven en una de sus últimas entrevistas televisivas.
Una despedida en soledad, pero a su manera
A pesar de la tormenta mediática y judicial, Noelia Castillo mantuvo firme su voluntad hasta el final, planificando su partida bajo sus propios términos en su habitación. "Yo les he dicho cómo quiero que sea. Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré", relató, aclarando además que, si bien se despediría de los suyos, quería estar sola en el momento exacto de la inyección para evitar que su madre la viera "cerrar los ojitos".
El caso de Noelia trasciende las fronteras de España y reabre un debate universal. Más allá de las leyes que amparan o prohíben la eutanasia, la historia de esta joven y los desesperados videos de su padre nos obligan a mirar hacia un límite doloroso: el punto exacto donde termina el deseo de los seres queridos y comienza el derecho inalienable a apagar el propio dolor.