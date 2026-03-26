Noelia Castillo recibió la eutanasia y ya descansa en paz tras su muerte: qué le pasó y por qué la pidió

Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que le darán eutanasia La joven Noelia Castillo murió en Barcelona, España, luego de que le practicaran la eutanasia.

Eutanasia: Noelia Castillo y el origen de la tragedia

La vida de Noelia Castillo estuvo marcada por la vulnerabilidad desde temprana edad, pasando por distintos hogares tras la separación de sus padres. Sin embargo, el punto de quiebre definitivo ocurrió en 2022, cuando fue víctima de una agresión sexual grupal. El trauma devastador de aquel episodio la empujó a atentar contra su propia vida: se lanzó desde un quinto piso.

Sobrevivió a la caída, pero las secuelas fueron irreversibles. Quedó parapléjica, con una incapacidad del 75%, confinada a una silla de ruedas o a una cama de hospital, padeciendo incontinencia y dolores neuropáticos crónicos y agudos que ella misma describió como "insoportables".

Aislada, agotada y lidiando además con un trastorno límite de la personalidad, en 2024 solicitó acogerse a la ley de eutanasia aprobada en España en 2021.

noelia-castillo-eutanasia2 El caso de Noelia Castillo abrió un fuerte debate en Europa por la eutanasia.

Una batalla judicial de casi 2 años para obtener la eutanasia

Lo que debió ser un trámite estrictamente médico y personal, se transformó en un vía crucis judicial de más de 20 meses. Gerónimo Castillo, su padre, se opuso rotundamente a la decisión y, con el patrocinio de la organización Abogados Cristianos, interpuso múltiples recursos legales para paralizar la inyección letal.

El hombre argumentaba que los problemas de su hija eran de índole psiquiátrico y que requería más tratamiento, no la muerte. Sin embargo, Noelia fue tajante respecto a la actitud de su progenitor, a quien acusó de abandono emocional: "No me llama ni me escribe nunca. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?", declaró en sus últimas entrevistas.

La Justicia española falló sistemáticamente a favor de la joven y su intención de recibir la eutanasia. El caso escaló desde los juzgados locales hasta el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo, que a principios de este mes rechazó la última impugnación del padre, dándole vía libre a la voluntad de la chica.

noelia-castillo-eutanasia13 Noelia Castillo luchó mucho tiempo para lograr que le apliquen la eutanasia.

El último adiós a Noelia Castillo

Firme en sus convicciones, Noelia no titubeó al acercarse la fecha. "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre o una madre no puede estar por encima de la vida de una hija", sentenció a los medios locales poco antes del procedimiento.

Para su último momento, la joven decidió recuperar un atisbo de control sobre su identidad y su cuerpo. Pidió explícitamente "morirse mona" (arreglada y bonita), vistiendo su mejor vestido y maquillada. Aunque permitió que algunos familiares se despidieran de ella en las horas previas, eligió estar sola en la habitación en el instante en que los médicos le administraron la medicación definitiva, ahorrándole a su madre el impacto de verla partir.

Hoy, el caso de Noelia resuena no solo en España, sino en el mundo entero, dejando sobre la mesa un crudo debate sobre la empatía, los límites del sufrimiento irreversible y el derecho absoluto a decidir cuándo la vida deja de ser vida.