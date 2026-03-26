Quién es Noelia Castillo, la chica que recibirá la eutanasia y podrá frenar su dolor con una muerte digna

Sobrevivió, pero el impacto de la caída le provocó lesiones irreversibles. Quedó parapléjica. Desde aquel trágico día, su cotidianidad se convirtió en un calvario: sufre graves alteraciones sensitivas, dolor neuropático agudo, incontinencia fecal y una dependencia absoluta para poder realizar las actividades más elementales de su día a día.

Frente a un panorama clínico que los médicos catalogaron como “no recuperable”, y que le generaba un "dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante", Noelia tomó una decisión determinante: acogerse a la ley española y pedir la eutanasia. En julio de 2024, el pleno de la comisión médica evaluadora aprobó su prestación de ayuda para morir por unanimidad. Todos los requisitos legales estaban cumplidos para recibir una muerte digna.

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Eutanasia: la batalla en los tribunales y el quiebre familiar

El drama de Noelia Castillo no terminó en la clínica. Su padre, con el patrocinio legal de la organización Abogados Cristianos, inició una cruzada judicial para impedir el procedimiento. Si bien en un principio la Justicia otorgó una medida cautelar que suspendió la eutanasia de manera temporal, las distintas instancias judiciales terminaron rechazando los planteos paternos y avalando rotundamente la legalidad de la decisión de la joven.

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“Nadie en mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y ellos se quedan aquí con todo el dolor, pero pienso en todo el dolor que he sufrido en todos estos años”, confesó Noelia Castillo hace pocos días en su última entrevista.

Desde la casa de su abuela materna, donde transitó sus últimos días, la joven de España dejó un mensaje contundente sobre su autonomía y su derecho a decir basta: “Quiero irme en paz y dejar de sufrir. La felicidad de un padre, una madre o una hermana no tiene que estar por encima de la vida de una hija”.

Por su parte, su madre, visiblemente conmovida y en desacuerdo con la resolución, también dejó su testimonio horas antes del desenlace: “No tengo una varita mágica para parar esto, porque una jueza ha decidido por la vida de mi hija; esto lo están decidiendo personas que ni siquiera la han parido”.

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Hoy, 26 de marzo, concluye el calvario de Noelia. Un caso doloroso que deja profundas reflexiones sobre los límites del sufrimiento humano, los vacíos del sistema de contención para las víctimas de abuso y el inalienable derecho a elegir cuándo cerrar los ojos para siempre.