Raquelita: la historia de la vaca que fue rechazada por su madre y encontró esperanza en un veterinario

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Gastón Britos, un veterinario cordobés que ya venía desde hace algún tiempo subiendo contenido sobre su profesión y sobre su relación cercana con los animales (principalmente con vacas), rescató a Raquelita y le dio una oportunidad de sobrevivir.

El veterinario comenzó a compartir en redes sociales el día a día de la pequeña Raquel y la gente desde el día uno mostró interés. Los mensajes de amor, fuerza y cariño para Raquelita no tardaron en llegar.

La evolución diaria de Raquel y la emoción de su "papá" humano al verla tomar la leche diaria, al ver que camina más, que corre y se relaciona con otros animales, traspasa la pantalla.

Los videos del veterinario comienzan con "Buenos días, estrellitas, la tierra les dice hola" o "Empezó la novela turca", acompañados de imágenes del tierno animal despertando.

Al comienzo, Raquelita presentaba infecciones dentales, no tenía desarrollado el reflejo de succión al tomar leche y presentaba algunas infecciones en el ombligo.

Los niños envían dibujos de la vaca Raquelita, algunos tejen peluches con su forma y la gente realiza terapias de energías para mandar fuerzas al animal. Britos también utiliza el espacio para explicar cuestiones médicas y concientizar.

Una historia que continúa: ¿cómo está hoy Raquelita?

Raquelita ya lleva un par de meses de crecimiento y cuidados. Tal como explica el veterinario en sus videos, el animal es una caja de cristal o un cuerpo casi sin defensas susceptible a las enfermedades.

Embed - Gaston Britos on Instagram: " Silencio RAQUELITA que arrancó nuestra novela turca favorita!! ¡Qué grandes se ponen las bendiciones por favor! Se juntan con sus amigos y ya te desconocen No me había dado cuenta de la fuerza que tenía Raquel hasta que se me dió por pasearla con una correa (Casi me desarma) Hasta mañana familia! Recuerden tomar mucho Booster y dormir bajo techo " View this post on Instagram

La historia de Raquel y Gastón continúa. Hoy la tierna Raquel está más grande, juega con otras vacas, interactúa con otros animales, come más y demuestra un afecto enorme hacia su veterinario (y amigo).

¿Por qué algunos animales abandonan a sus crías cuando nacen?

La historia de Raquelita es un ejemplo de la situación de muchos animales, solo que ella tuvo suerte en encontrar a un veterinario comprometido y cariñoso.

vacas Algunas especies, tras el parto, rechazan a sus crías.

Los animales tienen esta conducta instintiva de abandono cuando el parto es caótico o las madres experimentan miedo y estrés que posteriormente afecta su comportamiento.

En otras ocasiones, algunos animales experimentan una incapacidad para reconocer a sus propias crías. Esto pasa mucho cuando las madres son primerizas. Cabe destacar que cada animal y especie es un mundo y siempre conviene consultar con un veterinario.