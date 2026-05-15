Árbol limonero: qué significa que crezca con las hojas deformadas y cómo solucionar el problema

Qué significa que el árbol limonero crezca con las hojas deformadas

La deformidad foliar no es un problema estético; es un síntoma de que el ejemplar está bajo estrés o bajo el ataque de una plaga, pero ¿Cómo diferenciar estas situaciones?

Si las hojas jóvenes de tu limonero muestran líneas plateadas (galerías) y terminan enrollándose sobre sí mismas, el responsable es el minador de los cítricos, una pequeña larva que puede dañar seriamente a las hojas del árbol.

A veces, el problema no son los insectos, sino el suelo. Un limonero que crece con hojas pequeñas y deformes suele estar sufriendo una carencia de micronutrientes, principalmente Zinc, Magnesio o Hierro.

hojas, limonero.jpg El minador de los cítricos puede afectar a las hojas de tu ejemplar.

El estrés hídrico es otra causa frecuente. Si el árbol pasa por periodos de sequía extrema seguidos de riegos abundantes, las células de las hojas se expanden de forma irregular.

Cómo prevenir este tipo de problemas