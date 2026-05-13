Alerta sanitaria por los casos de hantavirus en Argentina que ya son 102 en lo que va del año

hantavirus-precaución El contacto con secreciones de roedores silvestres es la principal causa de contagio de hantavirus.

La investigación del brote en un crucero

Uno de los focos que mayor atención captó es el seguimiento epidemiológico sobre un crucero que reportó casos positivos entre sus pasajeros. Según informó Infobae, la investigación se centra en determinar el origen de la exposición, considerando que el período de incubación puede extenderse hasta los 45 días. Los equipos técnicos analizan si el contagio ocurrió en tierra firme durante las excursiones o si existió un factor de riesgo dentro de la embarcación.

El protocolo activado para este navío incluye el aislamiento de los contactos estrechos y la desinfección profunda de las áreas comunes. La complejidad de este escenario radica en la movilidad de los turistas, lo que exige una coordinación internacional para rastrear a quienes ya desembarcaron. Los especialistas remarcan que, si bien la transmisión interhumana es poco frecuente y está mayormente asociada a la cepa Andes, no puede descartarse sin estudios genómicos previos.

El hantavirus y las lecciones aprendidas en la Patagonia

La zona sur del país ha sido históricamente un laboratorio natural para el estudio de este virus. Un informe de Deutsche Welle (DW) destaca que el mundo tiene mucho que aprender de la experiencia recolectada en la Patagonia y Chile. Fue precisamente en la localidad de Epuyén donde se documentó fehacientemente la capacidad del virus para transmitirse entre personas, un hallazgo que cambió los protocolos globales de bioseguridad.

hantavirus-transmision-logo La transmisión interhumana del hantavirus es poco frecuente y está mayormente asociada a la cepa Andes.

La implementación de aislamientos domiciliarios selectivos y el uso de barbijos de alta eficiencia en entornos rurales son prácticas que nacieron del manejo de crisis previas. Estas estrategias de control local demostraron ser efectivas para contener la expansión del patógeno cuando se detectan conglomerados de casos en áreas boscosas. Los expertos señalan que la vigilancia ambiental y el control de la población de ratones colilargos son pilares fundamentales para mitigar el impacto en la salud pública.

Síntomas y medidas de prevención

El cuadro clínico suele comenzar de manera inespecífica, similar a un estado gripal con fiebre, dolores musculares y fatiga. Sin embargo, la progresión hacia el síndrome cardiopulmonar es lo que define la gravedad, provocando dificultad respiratoria aguda y una caída brusca de la presión arterial. Por este motivo, los profesionales de la salud insisten en que la consulta temprana ante los primeros síntomas es determinante para mejorar el pronóstico del paciente.

En cuanto a la prevención, las recomendaciones se mantienen vigentes para toda la población, especialmente en áreas rurales. Es vital ventilar ambientes cerrados por largo tiempo antes de ingresar, realizar la limpieza con una solución de lavandina diluida y evitar el contacto directo con excrementos o nidos de roedores. Mantener el pasto corto y los alrededores de las viviendas libres de basura ayuda a reducir la presencia de los portadores del virus.

El impacto epidemiológico en el territorio nacional

La distribución de los 102 casos reportados muestra una presencia significativa en Salta, Jujuy, Buenos Aires y la región cordillerana. Este mapa de contagios refleja la diversidad de reservorios y cepas presentes en el país, lo que requiere un enfoque adaptado a cada ecosistema. En la Zona Norte predomina el contacto laboral en áreas de cultivo; en la Zona Sur los casos suelen estar vinculados a actividades recreativas o de turismo.

Hantavirus ratas ratones roedores Ratones. Médicos recomiendan ventilar ambientes cerrados, usar lavandina diluida para limpiar.

Las autoridades sanitarias reforzaron el envío de insumos y reactivos para garantizar un diagnóstico rápido. La capacidad de respuesta de los laboratorios regionales es clave para evitar el colapso de las unidades de terapia intensiva. El seguimiento de los indicadores de mortalidad permite ajustar las guías de tratamiento y actualizar la formación del personal sanitario que se encuentra en la primera línea de atención de esta emergencia.

Hantavirus en Argentina

Cifra de contagios: Se confirmaron 102 casos de hantavirus en Argentina en lo que va de 2026.

Se confirmaron 102 casos de hantavirus en Argentina en lo que va de 2026. Foco en un crucero: Las autoridades sanitarias investigan un brote en una embarcación para determinar si el contagio fue en tierra o dentro del navío.

Las autoridades sanitarias investigan un brote en una embarcación para determinar si el contagio fue en tierra o dentro del navío. Zonas más afectadas: Salta, Jujuy, Buenos Aires y la región cordillerana presentan la mayor cantidad de pacientes.

Salta, Jujuy, Buenos Aires y la región cordillerana presentan la mayor cantidad de pacientes. Lecciones de la Patagonia: La experiencia previa en el sur argentino, especialmente en Epuyén, sirve de base para los protocolos globales de aislamiento y bioseguridad.

La experiencia previa en el sur argentino, especialmente en Epuyén, sirve de base para los protocolos globales de aislamiento y bioseguridad. Modos de transmisión: En la Zona Norte el riesgo es principalmente laboral (cultivos), mientras que en la Zona Sur se vincula al turismo y actividades recreativas.

En la Zona Norte el riesgo es principalmente laboral (cultivos), mientras que en la Zona Sur se vincula al turismo y actividades recreativas. Prevención: Médicos recomiendan ventilar ambientes cerrados, usar lavandina diluida para limpiar y consultar de inmediato ante síntomas gripales o fatiga.

Médicos recomiendan ventilar ambientes cerrados, usar lavandina diluida para limpiar y consultar de inmediato ante síntomas gripales o fatiga. Respuesta sanitaria: El gobierno nacional reforzó el envío de reactivos a laboratorios regionales para agilizar diagnósticos y evitar la saturación de terapias intensivas.