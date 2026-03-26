A horas de la eutanasia: la dramática oferta que recibió Noelia Castillo antes de recibir la muerte digna

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Eutanasia a Noelia Castillo: la oferta de último momento

“Me llegó un mail de una persona presentándose y diciendo: ‘Sé que es la última vez, pero ¿hay alguna cantidad de dinero o apoyo que pueda ofrecerle a Noelia y su familia para posponer su decisión?'”, relató Yolanda, visiblemente conmovida frente a las cámaras, momentos antes de la eutanasia a su hija.

La propuesta, lejos de ser un simple gesto de apoyo virtual, incluía medidas concretas y contundentes destinadas a cambiar el destino de la joven. “Quizás con una cantidad de dinero muy significativa podría empezar a reconstruir su vida poco a poco. Estoy dispuesto a ofrecer todo lo que esté a mi alcance para que reciba la ayuda física y psicológica que necesita sin importar el costo”, continuaba el escrito.

El ofrecimiento iba al hueso de las necesidades materiales y emocionales: la persona detrás del correo ofreció un piso grande, dos autos y se comprometió a pagarles el alquiler en Barcelona tanto a Noelia como a su madre, con el único objetivo de abrir una alternativa basada en asistencia económica integral y contención.

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Eutanasia a Noelia Castillo: un doloroso pedido final

A pesar de las intenciones solidarias que el caso ha despertado en miles de personas, la postura de Noelia Castillo parece no tener marcha atrás. Hasta el momento, ninguna de estas ofertas ha logrado modificar la firme decisión de la joven, quien ha sostenido su voluntad a lo largo de todo un extenuante proceso, enfrentando incluso una dura batalla judicial iniciada por su propio padre para intentar frenar la eutanasia.

El drama familiar sumó un nuevo y desgarrador capítulo cuando trascendió el último pedido que Noelia le hizo a su madre. “Estos últimos días mi madre me dijo que, al igual que me había visto nacer, me quería ver cerrar los ojitos. Le dije que lo iba a pensar y la respuesta es no. No quiero que me vea cerrando los ojos”, confesó la joven antes de someterse a la eutanasia.

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Pese a la negativa, Yolanda aprovechó el espacio televisivo para enviarle un mensaje final a su hija, dejando la puerta abierta hasta el último suspiro: “Son mis últimas palabras para ti, Noelia. Por si me estás viendo y por si acaso tú quieres... Si tú quieres estaré aquí contigo. Del mismo modo que estaré para lo malo, estaré para lo bueno”.

Quedan apenas unos instantes para el desenlace de una historia marcada por el sufrimiento físico y emocional, los conflictos familiares y los intentos desesperados por aferrar a la vida a una joven que ya tomó su decisión final. Un caso que, sin dudas, seguirá resonando mucho después de que el reloj marque las 18 de la tarde en España.