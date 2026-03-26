Se conoció la hora de la eutanasia a Noelia Castillo: por qué pidió la muerte asistida

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Eutanasia a Noelia Castillo: a qué hora se la realizan

En las últimas horas, trascendió que el procedimiento de eutanasia está programado para realizarse alrededor de las 17:00 hora de España (13 de Argentina), en el centro sociosanitario de Barcelona, España, donde se encuentra internada, aunque el horario definitivo puede quedar sujeto a cuestiones médicas y de estricta privacidad.

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El último adiós a Noelia Castillo y el dolor familiar por la eutanasia

Uno de los aspectos más desgarradores del caso de eutanasia, ha sido la decisión de Noelia Castillo respecto a quiénes la rodearán en su momento final.

La joven determinó expresamente que su madre, Yolanda, no esté presente en la habitación cuando se lleve a cabo el procedimiento. “Estos últimos días mi madre me dijo que, igual que me había visto nacer, me quería ver cerrar los ojitos. Le dije que lo iba a pensar y la respuesta es no. No quiero que me vea cerrando los ojos cuando me vaya”, relató con crudeza en la entrevista. A pesar del dolor y de no estar de acuerdo, su madre decidió pasar con ella la última noche para no dejarla sola.

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Distinta es la situación con su padre, con quien la ruptura familiar ha sido total. En su desesperación, el hombre acudió a la Justicia española intentando frenar la eutanasia, e incluso llegó a decirle a su hija que “para él ya estaba muerta”. Frente a esto, Noelia reflexionó: “Soy un pilar de la familia. Yo les dejo sufriendo. Pero, ¿y mi sufrimiento? La felicidad de un padre o una madre no tiene que estar por encima de la de una hija”.

Con la llegada de este jueves a las 17 horas de España, Noelia cerrará un capítulo marcado por el dolor, dejando tras de sí un intenso debate en la sociedad sobre los límites del sufrimiento, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la difícil frontera entre la moral familiar y la libertad individual.