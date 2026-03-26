Noelia Castillo y la eutanasia: "Quiero morirme guapa, con un lindo vestido y maquillada"

La joven ingresó al hospital en la noche del miércoles para recibir la muerte digna, momento que también había dejado organizado de antemano. “Por la noche va a quedarse mi madre a dormir conmigo, en el hospital será la última noche”, relató sobre el acompañamiento de su mamá, Yolanda Ramos. En cuanto a su estado de ánimo frente a lo inminente, Noelia aseguró no sentir nervios: “Me siento más bien como más liberada, en paz”.

Sobre el momento exacto en el que le aplicarán el procedimiento y quiénes estarán en la habitación, fue contundente y respetuosa de su entorno familiar: “Bueno, quien quiera estar, que esté. Si no, pues bien, no. Yo respeto mucho la decisión de los demás”.

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Eutanasia a Noelia Castillo: el trágico calvario para tomar la decisión

La historia de Noelia Castillo está marcada por una cadena trágica de vulnerabilidad y abandono. En 2022, la joven quedó parapléjica tras un intento de quitarse la vida. Aquella drástica decisión no fue aislada: ocurrió en un contexto de extrema violencia, tras sufrir múltiples agresiones sexuales dentro de la institución en la que residía, adonde había sido derivada porque su familia no contaba con los recursos económicos para poder asistirla.

Dos años después de aquel hecho que le arrebató la movilidad, en 2024, Noelia inició formalmente el pedido para acceder a la eutanasia, amparada por la legislación de España. El caso cobró una enorme notoriedad pública y generó una fuerte controversia judicial, impulsada principalmente por su propio padre, quien intentó frenar el proceso en los tribunales a toda costa.

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Sin embargo, tras agotar diversas instancias legales, la Justicia falló a favor de la voluntad de la joven, permitiendo que el procedimiento se concrete este jueves, a las 17 de Barcelona, España (13 de Argentina).

A pesar del intenso debate social, ético y mediático que desató su historia, Noelia Castillo quiso dejar un último mensaje claro antes de irse, despegándose de cualquier bandera ideológica: “No quiero ser ejemplo de nadie. Simplemente es mi vida, y ya está”.