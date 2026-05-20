Emilia tiene 12 años, juega al básquet en Talleres y necesita un corazón: "Tu cancha te está esperando"

Emilia Troncoso Cena, la niña mendocina que espera un nuevo corazón

Después de tres semanas internada bajo una estricta supervisión médica, la situación de Emilia fue visibilizada por el club Andes Talleres, que publicó un emotivo video en sus redes sociales.

Emilia es una apasionada de los deportes y, desde que tenía 7 años, el básquet se convirtió en el eje central de sus tardes, sus sueños y sus metas. Sus compañeros del club la describen como una guerrera, dentro y fuera de la cancha.

“Emi, tu cancha te está esperando. Y nosotros también”, cierra el conmovedor mensaje que es mucho más que un pedido: es una forma de concientizar sobre algo tan importante como lo es la donación de órganos.

Embed - Basquet Femenino Andes Talleres on Instagram: "Familias del Básquet, de Mendoza, de Argentina: hoy les pedimos que se tomen un minuto para ver y compartir la historia de Emi, que juntemos fuerzas y energías para que pronto llegue su recuperación y enfaticemos en la importancia de que de DONAR SALVA VIDAS Te esperamos en la cancha Emi, vamos #VAMOSEMI #SomosTalleres #SomosFamilia Nos ayudan compartiendo y mencionando a más personas para que lo vean " View this post on Instagram

Además de la difusión masiva en redes, la familia de la pequeña mendocina solicita con urgencia dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Las donaciones se reciben en el Hospital Italiano de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 y los sábados de 7:30 a 11:30. Los turnos deben solicitarse específicamente a nombre de Emilia Troncoso Cena.

emilia, trasplante La familia de la mendocina solicita con urgencia dadores de sangre de cualquier grupo y factor.

Para Emilia, encontrar ese nuevo corazón significa la oportunidad de volver a picar la pelota, de abrazar a sus amigas y de recuperar una infancia que hoy, lamentablemente, se encuentra pausada.

Lautaro Gutiérrez y un antecedente esperanzador

En septiembre del año pasado, el mendocino Lautaro Gutiérrez, de 16 años, se encontró en la situación que hoy se encuentra Emilia. Después de semanas de difusión y oraciones, finalmente llegó un nuevo corazón para que el adolescente siga con su vida.

lautaro gutierrez Lautaro Gutiérrez necesitaba un nuevo corazón y salió adelante.

Más precisamente, fue el 6 de septiembre cuando Lautaro entró a la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), mientras que la operación se realizó el 30 de ese mismo mes.

Actualmente, Lauti va recuperando de a poco su vida normal, aunque con cuidados especiales: sigue tomando inmunosupresores, se cuida con sus hábitos y sus días en el deporte siguen en espera.