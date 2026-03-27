Así fue la desgarradora despedida de Noelia Castillo: eutanasia polémica en España

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Eutanasia para Noelia Castillo: la batalla contra su propio padre

El camino hacia su despedida no fue pacífico. Aunque la ley española amparaba su derecho a una muerte digna debido a su padecimiento "grave, crónico e imposibilitante", su padre -apoyado por la organización Abogados Cristianos- interpuso múltiples recursos legales para frenar el procedimiento. La disputa escaló hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que finalmente rechazó la apelación familiar, dándole a Noelia el aval definitivo.

"Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia", relató la joven con cruda honestidad. "Pero yo pienso: ¿Y yo, todo el dolor que he sufrido durante todos los años? Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir, y punto".

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Eutanasia para Noelia Castillo: una despedida en soledad, pero “mona”

Los últimos momentos de Noelia Castillo antes de recibir la eutanasia en España, reflejaron su deseo de recuperar, al menos en el instante final, el control sobre su propio cuerpo. Decidió cómo, cuándo y de qué manera quería marcharse.

A pesar de que su madre le rogó estar a su lado mientras le aplicaban la inyección, Noelia se negó rotundamente. "Me dijo que ella, igual que me ha visto nacer, me quiere ver cerrar los ojitos, y la respuesta es no. Prefiero que nos despidamos y luego, si quiere entrar, que entre", relató la joven. Afrontó el procedimiento en absoluta soledad, dentro de su habitación.

Su última voluntad estética conmovió a España entera y pintó de cuerpo entero su humanidad ante el abismo: "Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré; algo sencillo".

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Noelia no buscaba convertirse en un símbolo político ni en una bandera del debate sobre la muerte asistida, aunque su caso ya es un hito en la jurisprudencia y la bioética europea. Su único objetivo, como repitió hasta el cansancio, era descansar. Y este jueves, finalmente, lo consiguió.