El ambientador casero para que tus sábanas huelan limpias y duermas mejor

dormir boca abajo (1) Dormir mejor es posible gracias a este detalle inesperado.

El doctor Vicente Mera, experto en longevidad, tiene su libro Joven a cualquier edad, donde confirma que un aroma familiar y agradable puede ayudar a dormir mejor. Además, sostiene que la rosa, la lavanda y la nuez moscada son las plantas que han demostrado mejores propiedades somníferas.

Teniendo en cuenta todas estas virtudes, te enseñamos cómo preparar un aromatizador casero que podría influir de manera positiva en el buen descanso.

Aromatizador casero para las sábanas

120 ml de alcohol del 96º.

80 ml de agua.

20 gotas de aceite esencial de lavanda.

10 gotas de aceite esencial de rosa.

Una piza de nuez moscada.

Para el inicio necesitas un frasco limpio o un recipiente con spray. Primero mezcla los aceites con mucho cuidado, y luego añade el alcohol. Si decides emplear nuez moscada, agregala, aunque si prefieres un acabado más limpio y sin sedimentos puedes omitirla.

Una vez que la mezcla tenga alcohol y fragancias, suma el agua destilada y agita el envase con suavidad para homogeneizar todo. Deja la mezcla en un lugar oscuro y fresco durante al menos 24 horas antes de usarlo. Así se asentarán las notas aromáticas y el alcohol se suaviza.

SABANAS Si quieres que tus sábanas huelan a gloria, prueba esta bruma casera.

Pulveriza las sábanas y almohadas con esta bruma perfumada unos 20 minutos antes de acostarte. Rocía el aromatizador a una distancia de 30 centímetros, para no ocasionar manchas.