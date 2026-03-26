Por qué hay que colocar las rejillas del horno en vinagre blanco: un truco muy necesario

Para realizar una limpieza profunda y real de las rejillas del horno y ablandar toda la grasa, solo necesitas un truco y un poco de vinagre.

vinagre y horno Utiliza vinagre blanco de limpieza o destilado.

Para realizar este procedimiento, simplemente tienes que preparar una mezcla de agua y vinagre en una fuente de horno grande o en algún recipiente donde quepan las rejillas sumergidas. Coloca las rejillas en vinagre y déjalas en remojo por toda una noche.

Al día siguiente, solo tiene que refregar las rejillas, secarlas bien y volverlas a poner en el horno. Para complementar este truco, recomiendo lavar bien las paredes y el interior del horno con un poco de vinagre en un pulverizador.

¿Por qué el vinagre sirve para limpiar y en qué cosas de la casa puedo usarlo?

El componente básico y principal del vinagre es el ácido acético, que se puede obtener de forma natural (vinagres de frutas clásicos que usamos para cocinar) y de forma química y más concentrada (este es el caso del vinagre destilado de limpieza, que es mucho más ácido y potente).

vinagre para limpiar El vinagre es el protagonista de muchos trucos caseros.