Por qué hay que colocar las rejillas del horno en vinagre blanco: un truco muy necesario

La efectividad del vinagre no es una mentira ni exageración; este producto es un excelente desinfectante natural, ácido corrosivo y neutralizador de malos olores. Es por eso que muchas personas lo utilizan para limpiar diferentes sectores de la casa, el jardín e incluso el auto.
Hoy te cuento y explico por qué deberías colocar las rejillas del horno en remojo con un poco de vinagre y cuáles son los beneficios de este truco de cocina.
Deja las rejillas del horno en remojo con vinagre: ¿cuáles son los beneficios?
Las rejillas del horno y el horno en general suelen estar llenos de grasa y suciedad que se va acumulando cada vez que cocinamos. Esto aumenta y empeora cuando no la limpiamos luego de cada receta o cuando usamos mucha grasa o aceite para cocinar.
Para realizar una limpieza profunda y real de las rejillas del horno y ablandar toda la grasa, solo necesitas un truco y un poco de vinagre.
Para realizar este procedimiento, simplemente tienes que preparar una mezcla de agua y vinagre en una fuente de horno grande o en algún recipiente donde quepan las rejillas sumergidas. Coloca las rejillas en vinagre y déjalas en remojo por toda una noche.
Al día siguiente, solo tiene que refregar las rejillas, secarlas bien y volverlas a poner en el horno. Para complementar este truco, recomiendo lavar bien las paredes y el interior del horno con un poco de vinagre en un pulverizador.
¿Por qué el vinagre sirve para limpiar y en qué cosas de la casa puedo usarlo?
El componente básico y principal del vinagre es el ácido acético, que se puede obtener de forma natural (vinagres de frutas clásicos que usamos para cocinar) y de forma química y más concentrada (este es el caso del vinagre destilado de limpieza, que es mucho más ácido y potente).
- Este producto sirve para realizar muchas recetas en la cocina. Con vinagre de alimentos se puede preparar una carne de vaca más tierna. Solo basta con marinar las piezas antes de cocinarlas en una mezcla de vinagre de vino y especias. El vinagre ablanda las fibras de la carne y mejora la cocción.
- Otra forma de aprovechar el vinagre en la cocina es usarlo para cocinar huevos duros. Cuando ponemos una cucharada de vinagre de manzana en el agua de cocción de los huevos, podemos mejorar la cocción y evitar que se rompa la cáscara. También sirve para pelar mejor los huevos.
- El vinagre, de limpieza o de alimentos, se puede usar para limpiar el sarro o los sedimentos de minerales que quedan incrustados en los metales. Normalmente, la pava eléctrica, la tetera y las canillas suelen estar llenas de sarro.
- Con vinagre puedes limpiar algunos electrodomésticos y eliminar el olor. Por ejemplo, el microondas, la heladera, la freidora de aire, la plancha y el horno se pueden limpiar con una mezcla de vinagre y bicarbonato en cuestión de minutos.