El cuidado de la ropa blanca y la lucha contra las arrugas son desafíos constantes adentro de tu casa. Aunque el mercado está saturado de productos químicos costosos, un truco casero en el lavarropas ha comenzado a ganar popularidad en redes sociales y foros de limpieza.
Colocar aspirinas en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
Este truco casero en el lavarropas puede hacer que tus prendas queden impecables. Todos los detalles, en la nota
Se trata de colocar una aspirina en el tambor antes de comenzar un ciclo de lavado, algo que puede parecer una excentricidad pero que es realmente efectivo.
Por qué colocar una aspirina ante de lavar la ropa
La razón por la cual la aspirina es tan efectiva en el lavado reside en su componente principal: el ácido acetilsalicílico. Este compuesto actúa de manera similar al vinagre o al limón, pero con una precisión mayor sobre ciertos tipos de suciedad.
Cuando agregamos este medicamento al ciclo de lavado, el ácido trabaja rompiendo las moléculas de las manchas más difíciles de la ropa, especialmente aquellas de origen proteico, como el sudor.
Con el tiempo, la ropa blanca tiende a ponerse amarillenta o grisácea debido a la acumulación de detergente y la cal del agua. La aspirina disuelve estos residuos, devolviendo el brillo original a las fibras.
Al eliminar los depósitos minerales del agua "dura", las telas no se ponen rígidas. Esto permite que la ropa salga del lavarropas mucho más flexible, facilitando el planchado o, en muchos casos, eliminando la necesidad de usar la plancha.
A diferencia de otros productos industriales abrasivos, la aspirina es suave con los componentes internos del aparato. De hecho, puede contribuir a mantener las tuberías internas más limpias.
Este truco casero es una alternativa económica, ecológica y sumamente eficaz para quienes buscan resultados de lavandería profesional sin salir de casa.
Paso a paso: cómo realizar este truco en el lavarropas
- Triturá las pastillas: tomá entre 5 y 6 aspirinas de 325 mg y pulverizalas.
- Disolvelas previamente: mezclá el polvo en un recipiente con agua caliente. Esto asegura que el ácido se active y no queden restos de polvo entre las costuras de la ropa.
- El método de remojo: para prendas muy percudidas, dejalas en remojo con esta mezcla durante 8 horas antes de pasarlas al lavarropas.
- Lavado directo: si solo buscás mantenimiento, verté la solución directamente en el tambor antes de iniciar el ciclo de lavado habitual.