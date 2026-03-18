Nación desreguló el otorgamiento de patentes para medicamentos

El fin de las "pautas restrictivas"

La normativa derogada (Resolución Conjunta 118/2012) establecía criterios muy estrictos para considerar que un medicamento era una "novedad inventiva". Bajo ese esquema, muchas solicitudes de laboratorios extranjeros eran rechazadas al ser consideradas meras "modificaciones" de drogas ya existentes, lo que protegía a la industria nacional de genéricos pero retrasaba la llegada de tratamientos de última generación.

Con este cambio, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) adoptará procesos más ágiles. Según Sturzenegger, esto permitirá que medicamentos que ya han sido aprobados y patentados en oficinas de patentes líderes (como las de Estados Unidos o la Unión Europea) tengan un camino más sencillo para ser reconocidos en Argentina.

Los puntos clave de la reforma:



Aceleración de plazos: Se busca reducir los años de espera que enfrentaban las empresas farmacéuticas para proteger sus invenciones.

Se busca reducir los años de espera que enfrentaban las empresas farmacéuticas para proteger sus invenciones. Fomento a la innovación: Al garantizar la propiedad intelectual, el Gobierno espera que laboratorios multinacionales vuelvan a ver a la Argentina como un destino seguro para lanzar productos innovadores.

Al garantizar la propiedad intelectual, el Gobierno espera que laboratorios multinacionales vuelvan a ver a la Argentina como un destino seguro para lanzar productos innovadores. Competencia y precios: El Ejecutivo sostiene que, a largo plazo, una mayor oferta de productos diversos y la seguridad jurídica derivarán en un mercado más competitivo.

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El debate: ¿Proteccionismo o Innovación?

La medida ha generado reacciones encontradas. Por un lado, Sturzenegger argumentó que el sistema anterior era una forma de "proteccionismo disfrazado de ciencia" que perjudicaba a los pacientes al privarlos de acceso rápido a nuevas curas. "Estamos sacándole el pie de encima a la innovación", afirmó el funcionario.

Por otro lado, sectores vinculados a la industria nacional de medicamentos y algunos sectores de la salud pública advierten que esta flexibilización podría:



Encarecer medicamentos: Al extenderse o facilitarse los monopolios de patentes, los precios podrían mantenerse elevados por más tiempo antes de que aparezcan versiones genéricas.

Al extenderse o facilitarse los monopolios de patentes, los precios podrían mantenerse elevados por más tiempo antes de que aparezcan versiones genéricas. Impactar en la balanza comercial: Un mayor reconocimiento de patentes extranjeras implica un aumento en el pago de regalías al exterior.

¿Qué sigue para el sector?

La resolución ya entró en vigencia y el INPI comenzará a aplicar los nuevos criterios de evaluación de inmediato. Para el Gobierno, este es un hito más en su camino para que Argentina cumpla con las exigencias necesarias para ingresar a la OCDE y para profundizar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, donde la propiedad intelectual siempre ha sido un punto de fricción.