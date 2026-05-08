Cómo limpiar los pelos de las mascotas en la ropa y evitar que queden en el lavarropas

La ropa con pelos, los sillones con pelos y los pisos con suciedad de las mascotas pueden generar algunas alergias y dañar las prendas de ropa delicadas.
Pero no solo basta con saber cómo limpiar los pelos de la ropa, también hay que saber cómo eliminarlos del interior del lavarropas. Seguramente alguna vez te pasó: lavaste algunas prendas de tejidos de lana o algodón, impregnadas en pelo, y el lavarropas quedó lleno.
Además, considerando que es una de las épocas del año en que los perros pierden más pelo, este procedimiento te va a venir de diez.
Paso a paso: cómo limpiar una prenda de ropa llena de pelos
Los pelos de los gatos y perros se pegan en las prendas de ropa de materiales más naturales y rasposos. Limpiar estos pelos es un dolor de cabeza, más aún cuando son cortos y de colro claro.
Lo peor de todo, y quizás lo que casi nadie sabe, es que los pelos de las mascotas se pegan mucho más a la ropa cuando la metemos al lavarropas; por eso conviene eliminarlos antes de realizar algún lavado.
Existen algunos rodillos de pegamento que se compran en tiendas de mascotas y solo se tienen que pasar por la ropa para quitar los pelos, pero a veces cuesta conseguirlos o no son tan efectivos.
Se puede realizar un rodillo casero para eliminar pelos usando cinta de doble pegamento sobre un tubo de cartón o se pueden realizar algunos golpes sobre la prenda usando un guante de goma humedecido.
Sacudir bien la ropa también ayuda a eliminar los pelos de las mascotas y, como último recurso, se puede pasar una cinta adhesiva ancha directamente sobre la ropa.
En el lavarropas, conviene usar un ciclo de enjuague adicional cuando las prendas tienen muchos pelos y programas con bastante movimiento.
Un truco para eliminar los pelos del lavarropas
Para este problema de lavado existen dos soluciones simples que se pueden usar por separado o se pueden combinar.
- Para ablandar los pelos pegados en el lavarropas, se puede realizar un lavado corto con el tambor vacío colocando media taza de vinagre.
- Para atrapar los pelos de las mascotas y terminar de limpiar el aparato, yo recomiendo colocar una pelotita de tenis en el interior.