Cómo limpiar los pelos de las mascotas en la ropa y evitar que queden en el lavarropas

pelos de perros Dos trucos de limpieza relacionados y similares que se pueden realizar en casa sin ningún tipo de dificultad.

Además, considerando que es una de las épocas del año en que los perros pierden más pelo, este procedimiento te va a venir de diez.

Paso a paso: cómo limpiar una prenda de ropa llena de pelos

Los pelos de los gatos y perros se pegan en las prendas de ropa de materiales más naturales y rasposos. Limpiar estos pelos es un dolor de cabeza, más aún cuando son cortos y de colro claro.

Lo peor de todo, y quizás lo que casi nadie sabe, es que los pelos de las mascotas se pegan mucho más a la ropa cuando la metemos al lavarropas; por eso conviene eliminarlos antes de realizar algún lavado.

Existen algunos rodillos de pegamento que se compran en tiendas de mascotas y solo se tienen que pasar por la ropa para quitar los pelos, pero a veces cuesta conseguirlos o no son tan efectivos.

cinta adhesiva Los pelos se pegan a la cinta o rodillo.

Se puede realizar un rodillo casero para eliminar pelos usando cinta de doble pegamento sobre un tubo de cartón o se pueden realizar algunos golpes sobre la prenda usando un guante de goma humedecido.

Sacudir bien la ropa también ayuda a eliminar los pelos de las mascotas y, como último recurso, se puede pasar una cinta adhesiva ancha directamente sobre la ropa.

En el lavarropas, conviene usar un ciclo de enjuague adicional cuando las prendas tienen muchos pelos y programas con bastante movimiento.

Un truco para eliminar los pelos del lavarropas

Para este problema de lavado existen dos soluciones simples que se pueden usar por separado o se pueden combinar.

lavarropas La pelota de tenis sirve para juntar los pelos de las mascotas.