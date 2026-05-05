DIY para tu ropa: cómo blanquear unos puños llenos de mugre

DIY paso a paso: cómo limpiar los puños sucios

Los puños de la ropa se pueden limpiar y blanquear de diversas maneras. Muchas veces, estas partes o sectores de la rooa son de colores claros o materiales que se ensucian fácilmente.

Lo más normal es tener manchas en los puños porque los apoyamos sobre una mesa, porque comemos con la campera peusta o por el simple hecho de rozarlos por superficies sucias. Tanto los puños de poliéster como los de algodón se pueden limpiar con un DIY.

limpiar puños Esta mezcla sirve para blanquear muchas prendas de ropa.

Para limpiar los puños de tus camisas, camperas y buzos de invierno, vas a necesitar un poco de bicarbonato de sodio, agua y vinagre blanco.

El vinagre es un desengrasante natural y el bicarbonato, un blanqueador efectivo Combinados en un DIY pueden dejar tus puños como nuevos.

El primer paso de este DIY o truco de ropa consiste en realizar una pasta de bicarbonato de sodio, agua y vinagre. Ojo, el vinagre y el bicarbonato son dos ingredientes opuestos (uno es un ácido y el otro es una base) que no se tienen que mezclar de golpe ni en botellas cerradas porque generan efervescencia. Coloca la pasta de vinagre y bicarbonato de sodio en los puños de la ropa. Refriega con un cepillo suave o con tus manos y deja que actue por una hora. Enjuaga los ingredientes con agua tibia y manda la prenda de ropa al lavarropas para finalizar el DIY y obtener mejores resultados. Este truco sirve también para cuellos de camisas y remeras que están mugrientos.

Cómo eliminar las pelotitas de la ropa con un DIY

Las pelotitas en la ropa suelen aparecer sobre todo en puños, mangas, cuellos y prendas de ropa de determinadas telas.

pelotitas en la ropa Muchas telas de mala calidad tienen pelotitas o pelusas.

Las pelusas y bolitas en la ropa salen cuando lavamos mal las prendas o por el roce con las superficies. El DIY para retirarlas consiste en usar una rasuradora desechable y pasarla apenas por la prenda de ropa.

Los quitapelusas de las mascotas o rodillos de pegamento también sirven para quitar las bolitas en la ropa de algodón o los tejidos.