Ropa blanquísima con vinagre: un truco de limpieza muy necesario

Un truco de ropa y algo más: propiedades del vinagre

El vinagre de limpieza posee múltiples beneficios y propiedades. Este ingrediente acido es un abrasivo y desinfectante natural que logra eliminar ciertos tipos de virus, bacterias y hongos.

El vinagre, además de blanquear y suavuzar ropa, es un descalcificador de uso doméstico que logra remover cantidades importantes de sarro o minerales acumuldos en los metales.

También se usa vinagre para neutralizar los malos olores de la cocina, la heladera, el baño y los recipientes sucios.

vinagre de limpieza El vinagre es barato, versátil y seguro.

Con vinagre se pueden realizar algunos procedimientos o trucos en el jardín para favorecer la salud de las plantas.

Este ingrediente ahuyenta plagas, elimina el polvo de las hojas, sirve para limpiar macetas y mejora la acidez de los suelos.

Es importante usar siempre vinagres aptos para limpiar o cocinar, rebajarlos con agua para no dañar las superficies y no mezclar las variedades de vinagre con otros productos químicos potentes como cloro o lavandina.

Cómo blanquear ropa con vinagre

Existen algunos productos químicos comerciales que sirven para blanquear la ropa clara, pero el vinagre es una opción más económica.

Puedes usar vinagre para lavar la ropa de dos formas: como un producto quita manchas para emergencias o como un blanqueador dentro del lavarropas o para remojos.

En el primer caso, puedes preparar una pasta de vinagre y bicarbonato y colocarla sobre la mancha antes de llevar la prenda de ropa a la lavadora. Deja que actuve por unos minutos y enjuaga.

Este truco es ideal para manchas de transpiración en las axilas o marcas amarillas. También sirve para cuando derramas algún alimento accidentalmente en la ropa blanca.

ropa blanca sucia Evitar que la ropa blanca se llene de suciedad es bastante difícil.

Para lavar la ropa blanca en general y remover la suciedad del día a día, las manchas oscuras de roce y la tierra acumulada, puedes colocar la ropa en remojo con agua y vinagre por al menos una hora.

Luego, enjuaga la ropa para eliminar el vinagre y mándala al lavarropas con su ciclo de lavado correspondiente. El vinagre blanquea, suaviza y desedoriza la ropa.