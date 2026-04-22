Cómo secar tu ropa cuando llueve y hay mucha humedad

Cuidar, lavar y secar la ropa son pasos indispensables cuando se trata de cuidar los tejidos y hacer durar las prendas que usamos a diario. Cuando llueve o el ambiente está lleno de humedad, secar la ropa se vuelve una tarea casi imposible. Te comparto un truco casero y algunas variantes para conseguirlo.
¿De qué manera la humedad daña a nuestra ropa?
La humedad es uno de los principales enemigos de la ropa, incluso más que el polvo y la mugre. La humedad arruina la estética de las prendas de ropa, las llena de olor y destruye las fibras cuando no se trata a tiempo.
El daño más común es el biológico. Cuando la ropa se llena de humedad ambiental, encerrada en un armario o dentro de una mochila, lo que puede pasar, en el peor de los casos, es que las telas se llenen de hongos.
Las manchas por hongos en la ropa se ven como puntos negros pequeños o círculos verdosos. El hongo puede comer algunas fibras de algodón o lino, dejando orificios o manchas que no salen con los lavados.
Además, la humedad en la ropa genera olores muy desagradables y puede generar reacciones alérgicas en la piel o el sistema respiratorio cuando favorece la aparición de hongos.
Dependiendo de la tela, pero en el algodón suele generar roturas, en la lana atrae polillas, en el cuero genera pérdida de flexibilidad y en las telas de nylon produce mal olor.
El truco casero para secar la ropa los días de lluvia
Para secar la ropa los días de lluvia o cuando hay mucha humedad ambiental, lo mejor es recurrir a un truco casero sencillo y rápido, sobre todo si vivimos en departamentos pequeños con poco espacio y ventilación escasa.
Recientemente, descubrí un truco casero que se puede realizar con el lavarropas para que la ropa se seque más rápido y no retenga la humedad.
Simplemente deberás realizar un doble centrifugado antes de sacar la ropa del lavarropas. Programa un ciclo de centrifugado extra para eliminar el máximo de agua.
Si tienes que secar prendas de ropa pequeñas o pocas prendas, puedes realizar el truco casero de la toalla para secar. Coloca la prenda extendida dentro de una toalla limpia y estruja la toalla hasta que se seque la ropa.
Otro truco casero consiste en aprovechar la ventilación cruzada de las ventanas para secar la ropa.
Si pones el tendedero en diagonal apuntando a la ventana, se genera corriente de aire y la ropa se seca más rápido. Si la humedad es mucha, puede que este truco casero no funcione.