Cómo secar tu ropa cuando llueve y hay mucha humedad

hongos en la ropa Para limpiar los hongos de la ropa puedes usar un poco de vinagre blanco.

Las manchas por hongos en la ropa se ven como puntos negros pequeños o círculos verdosos. El hongo puede comer algunas fibras de algodón o lino, dejando orificios o manchas que no salen con los lavados.

Además, la humedad en la ropa genera olores muy desagradables y puede generar reacciones alérgicas en la piel o el sistema respiratorio cuando favorece la aparición de hongos.

Dependiendo de la tela, pero en el algodón suele generar roturas, en la lana atrae polillas, en el cuero genera pérdida de flexibilidad y en las telas de nylon produce mal olor.

El truco casero para secar la ropa los días de lluvia

Para secar la ropa los días de lluvia o cuando hay mucha humedad ambiental, lo mejor es recurrir a un truco casero sencillo y rápido, sobre todo si vivimos en departamentos pequeños con poco espacio y ventilación escasa.

Recientemente, descubrí un truco casero que se puede realizar con el lavarropas para que la ropa se seque más rápido y no retenga la humedad.

ropa mojada El doble centrifugado seca la ropa más rápido.

Simplemente deberás realizar un doble centrifugado antes de sacar la ropa del lavarropas. Programa un ciclo de centrifugado extra para eliminar el máximo de agua.

Si tienes que secar prendas de ropa pequeñas o pocas prendas, puedes realizar el truco casero de la toalla para secar. Coloca la prenda extendida dentro de una toalla limpia y estruja la toalla hasta que se seque la ropa.

Otro truco casero consiste en aprovechar la ventilación cruzada de las ventanas para secar la ropa.

Si pones el tendedero en diagonal apuntando a la ventana, se genera corriente de aire y la ropa se seca más rápido. Si la humedad es mucha, puede que este truco casero no funcione.