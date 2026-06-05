Cómo lograr un look de oficina canchero y elegante: no necesitas el armario de las famosas

look para el trabajo Consejos para armar looks para la oficina. Imagen: composición Dario UNO.

Consejos para mejorar la vestimenta en el trabajo

Un consejo clave es apostar por prendas básicas y combinables a la hora de comprar. Una camisa blanca, un pantalón negro o beige y un blazer neutro pueden rendir muchísimo si se usan de distintas formas. El secreto no es cantidad, sino versatilidad: puedes combinarlas de forma inteligente para armar múltiples looks.

Otro punto importante para mantener una imagen prolija es cuidar la ropa. Algo tan simple como planchar las prendas o asegurarse de que estén limpias y en buen estado, puede cambiar por completo la apariencia del look.

look camisa blanca Las camisas blancas son prenda básicas para cualquier atuendo. Imagen: composición Dario UNO.

También es fundamental jugar con los accesorios de forma sutil. Un reloj, un cinturón, aros o un bolso cool, pueden transformar un look simple en uno mucho más sofisticado. No se trata de recargar, sino de elegir uno o dos detalles que aporten estilo, o incluso que sean del mismo color... unas zapatillas y bolso marrón, o unos aros y una vincha roja.

Con pequeños ajustes y sin necesidad de comprar constantemente, es posible lucir una imagen cuidada, canchera y profesional todos los días. Y como consejo extra (basado en mi experiencia personal), es mejor dejar el atuendo listo la noche anterior. Ahorra tiempo, evita decisiones apresuradas y ayuda a empezar el día organizado.