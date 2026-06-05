Cómo lograr un look de oficina canchero y elegante: no necesitas el armario de las famosas

Muchas veces admiramos los armarios las famosas con inumerables prendas, zapatos y accesorios. Sin embargo, la mayoría de las personas cuenta con un guardarropa más acotado, pero eso no es un impedimento para vestirse bien.
En la actualidad, muchas empresas flexibilizado sus códigos de vestimenta, así que es posible jugar un poco más a la hora de elegir un atuendo. Esto abre infinitas posibilidades, por lo que el estilo en la oficina ya no se limita solo a lo formal, sino que se incorporar combinaciones más modernas y personales, sin perder la la prolijidad.
Consejos para mejorar la vestimenta en el trabajo
Un consejo clave es apostar por prendas básicas y combinables a la hora de comprar. Una camisa blanca, un pantalón negro o beige y un blazer neutro pueden rendir muchísimo si se usan de distintas formas. El secreto no es cantidad, sino versatilidad: puedes combinarlas de forma inteligente para armar múltiples looks.
Otro punto importante para mantener una imagen prolija es cuidar la ropa. Algo tan simple como planchar las prendas o asegurarse de que estén limpias y en buen estado, puede cambiar por completo la apariencia del look.
También es fundamental jugar con los accesorios de forma sutil. Un reloj, un cinturón, aros o un bolso cool, pueden transformar un look simple en uno mucho más sofisticado. No se trata de recargar, sino de elegir uno o dos detalles que aporten estilo, o incluso que sean del mismo color... unas zapatillas y bolso marrón, o unos aros y una vincha roja.
Con pequeños ajustes y sin necesidad de comprar constantemente, es posible lucir una imagen cuidada, canchera y profesional todos los días. Y como consejo extra (basado en mi experiencia personal), es mejor dejar el atuendo listo la noche anterior. Ahorra tiempo, evita decisiones apresuradas y ayuda a empezar el día organizado.