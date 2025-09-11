Inicio Sociedad Oficina
Tres formas de usar un blazer o chaqueta negra y convertirte en la mejor vestida de la oficina

El blazer negro es una de las prendas de moda que no puede faltar en tu armario. Aquí, compartimos varios consejos para combinarlo en tus looks de oficina

Paula García
Paula García
Te dejamos inspiración para armar diferentes looks para la oficina con un blazer negro. Imagen: Instagram.

La chaqueta de tipo blazer o americana es una prenda clásica, junto con la camiseta blanca y los pantalones de jean azul. En este artículo exploramos cómo combinar esta pieza de sastrería para crear tres looks diferentes para ir a la oficina, pues no hace falta tener un guardarropas inmenso.

Como prendas clásicas, las chaquetas se reinventan cada temporada, acortando sus centímetros, alargando para usar al estilo oversized o como mini vestidos. Las fashionistas y amantes de la moda las tienen de todos los colores, estampados y tejidos, aunque la pieza más elegida es la de color negro.

Los blazers negros son perfectos para ir a la oficina y sentirse elegante. Se pueden llevar de día, de noche, para ir a trabajar o para ir de fiesta y si lo sabes combinar, pueden complementar el look perfecto cuando no sabes qué ponerte.

look con blazer negro
Combina un blazer tipo chaqueta con prendas en blanco y negro. Imagen: Instagram.

Esta prenda es ideal para elevar un look básico con jeans, para rebajar el tono de las lentejuelas e incluso, con la ropa de estilo deportivo y los leggings. A continuación, te dejamos tres ideas para que te inspires a combinar esta prenda y te conviertas en la mejor vestida de la oficina.

Una prenda: tres combinaciones para la oficina

Una combinación que no falla nunca es el blanco y negro. Puedes vestir la chaqueta americana negra con una camisa blanca holgada, pantalones negros que enseñan el tobillo y unos zapatos de estilo mule, a tono para estilizar. Para agregar un toque sofisticado, puedes sumar accesorios como collares y gafas de sol.

Otro look posible para armar con esta prenda es combinando con un pantalón tipo chino, más entallado en la parte inferior. En la imagen a continuación, la modelo alemana e influencer de moda Caroline Daur lleva un pantalón color beige, con zapatos en punta blancos y una mini cartera marrón. Obviamente, cada quien lo puede adaptar según sus gustos.

look con blazer negro para el trabajo
Caroline Daur lleva un blazer entallado con pantal&oacute;n tipo chino. Imagen: Instagram.

Por último, otro binomio que no falla para ir a la oficina es llevar un conjunto de dos piezas, ya sea una falda con una camisa o un pantalón con un top, ambos del mismo color, y sumar una chaqueta negra para aportar el punto de sobriedad y contraste necesario.

