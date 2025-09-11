Tres formas de usar un blazer o chaqueta negra y convertirte en la mejor vestida de la oficina

look con blazer negro Combina un blazer tipo chaqueta con prendas en blanco y negro. Imagen: Instagram.

Esta prenda es ideal para elevar un look básico con jeans, para rebajar el tono de las lentejuelas e incluso, con la ropa de estilo deportivo y los leggings. A continuación, te dejamos tres ideas para que te inspires a combinar esta prenda y te conviertas en la mejor vestida de la oficina.

Una prenda: tres combinaciones para la oficina

Una combinación que no falla nunca es el blanco y negro. Puedes vestir la chaqueta americana negra con una camisa blanca holgada, pantalones negros que enseñan el tobillo y unos zapatos de estilo mule, a tono para estilizar. Para agregar un toque sofisticado, puedes sumar accesorios como collares y gafas de sol.

Otro look posible para armar con esta prenda es combinando con un pantalón tipo chino, más entallado en la parte inferior. En la imagen a continuación, la modelo alemana e influencer de moda Caroline Daur lleva un pantalón color beige, con zapatos en punta blancos y una mini cartera marrón. Obviamente, cada quien lo puede adaptar según sus gustos.

look con blazer negro para el trabajo Caroline Daur lleva un blazer entallado con pantalón tipo chino. Imagen: Instagram.

Por último, otro binomio que no falla para ir a la oficina es llevar un conjunto de dos piezas, ya sea una falda con una camisa o un pantalón con un top, ambos del mismo color, y sumar una chaqueta negra para aportar el punto de sobriedad y contraste necesario.