Más allá del sabor: por qué recomiendan agregarle coco rallado al mate y cuáles son los beneficios

Tomar mate con coco rallado puede darte grandes beneficios para la salud, y todo ellos van más allá del sabor. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
El coco rallado puede potenciar los beneficios que el mate aporta por sí mismo.

El coco rallado es uno de los ingredientes que pueden mejorar y potenciar notablemente el sabor del mate. Más allá de esto, también muchos recomiendan hacerlo por una gran cantidad de beneficios para la salud que esta acción puede ofrecer.

Las propiedades energéticas, antioxidantes y digestivas de la fruta tropical son ideales para quienes buscan potenciar los beneficios que ya el mate aporta en sí mismo. Visto de otra manera, los beneficios del coco rallado y del mate no solo se combinan, sino que también se potencian.

El mate puede ser combinado con otros elementos caseros.&nbsp;

Por qué se recomienda agregarle coco rallado al mate

Recomiendan agregar coco rallado al mate para suavizar su amargor natural sin necesidad de azúcar, además de aportar un toque dulce y cremoso. Lo cierto es que esta acción puede ir más allá de su sabor.

El coco rallado en el mate le aporta fibra al organismo, ya que la fruta tropical contiene la dietética, la que favorece la digestión y genera una sensación de saciedad más duradera.

Al contar con grasas saludables, específicamente los triglicéridos de cadena media (MCT), el coco rallado proporciona una fuente rápida de energía, mucho más cuando se potencia con el mate.

El coco rallado aporta grandes beneficios a tu organismo.&nbsp;

Por otro lado, la combinación de coco y yerba puede potenciar las acciones antioxidantes y antiinflamatorias de ambos ingredientes, fortaleciendo el sistema inmune.

Por último, tienes que saber que esta acción te aportará minerales esenciales como el potasio y el magnesio, que son importantes para la salud muscular y nerviosa.

Opciones para incorporar el coco rallado en el mate

  • Mezclar con la yerba: puedes mezclar la yerba mate con el coco rallado previamente en un recipiente, usando una proporción como 5 partes de yerba por 1 de coco, o incluso 70% de yerba y 30% de coco.
  • Añadir sobre la yerba: para un sabor más sutil, espolvorea 1 o 2 cucharaditas de coco rallado directamente sobre la yerba en el mate antes de cebar el agua.
  • Poner coco al fondo: otra opción es colocar el coco rallado en la base del mate y luego llenar con la yerba mate.

Para añadir coco rallado al mate, la proporción recomendada varía, pero una pauta general es usar entre 1 cucharadita (5 gramos) y 1/4 de la mezcla de yerba. Puedes empezar con poca cantidad y aumentar gradualmente hasta encontrar tu gusto preferido,

