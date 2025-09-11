Más allá del sabor: por qué recomiendan agregarle coco rallado al mate y cuáles son los beneficios

El coco rallado en el mate le aporta fibra al organismo, ya que la fruta tropical contiene la dietética, la que favorece la digestión y genera una sensación de saciedad más duradera.

Al contar con grasas saludables, específicamente los triglicéridos de cadena media (MCT), el coco rallado proporciona una fuente rápida de energía, mucho más cuando se potencia con el mate.

Por otro lado, la combinación de coco y yerba puede potenciar las acciones antioxidantes y antiinflamatorias de ambos ingredientes, fortaleciendo el sistema inmune.

Por último, tienes que saber que esta acción te aportará minerales esenciales como el potasio y el magnesio, que son importantes para la salud muscular y nerviosa.

Opciones para incorporar el coco rallado en el mate

Mezclar con la yerba: puedes mezclar la yerba mate con el coco rallado previamente en un recipiente, usando una proporción como 5 partes de yerba por 1 de coco, o incluso 70% de yerba y 30% de coco.

Añadir sobre la yerba: para un sabor más sutil, espolvorea 1 o 2 cucharaditas de coco rallado directamente sobre la yerba en el mate antes de cebar el agua.

Poner coco al fondo: otra opción es colocar el coco rallado en la base del mate y luego llenar con la yerba mate.

Para añadir coco rallado al mate, la proporción recomendada varía, pero una pauta general es usar entre 1 cucharadita (5 gramos) y 1/4 de la mezcla de yerba. Puedes empezar con poca cantidad y aumentar gradualmente hasta encontrar tu gusto preferido,