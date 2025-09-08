Coquitos caseros sin harina: la receta apetitosa de la abuela y la versión fácil de mi nutricionista en minutos

Además, los coquitos, también llamados besitos de coco, no llevan harina. En realidad sí, pero harina de coco (que se prepara triturando el coco rallado). Estas galletas caseras, que son crocantes por fuera y suavecitas por dentro, son el snack perfecto para disfrtuar entre comidas.
coquitos besitos de coco (1).jpg
Los coquitos son una receta de origen venezolano que se prepara con harina de coco y tienen un sabor suave.
Receta de coquitos caseros
Los coquitos caseros me teletransportan inmediatamente a la niñez. Te voy a compartir la receta de mi abuela, que es súper sabrosa y sencilla. ¿Qué necesitas?