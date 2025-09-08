Inicio Recetas Coco
Coquitos caseros sin harina: la receta apetitosa de la abuela y la versión fácil de mi nutricionista en minutos

Sin harina y con poquitos ingredientes, aprende a preparar coquitos caseros. Es una de las recetas de galletas de coco más sanas y sencillas

Antonella Prandina
Los coquitos son una receta de galletas caseras con pocos ingredientes y saludable. Foto: iStock.

Los coquitos son unas galletas típicas de la pastelería venezonala que, como su nombre lo indica, tienen como ingrediente principal el coco rallado. Se trata de una de las recetas saludables más recomendadas por los nutricionistas en la actualidad, debido a que son económicos y rápidos de elaborar.

Además, los coquitos, también llamados besitos de coco, no llevan harina. En realidad sí, pero harina de coco (que se prepara triturando el coco rallado). Estas galletas caseras, que son crocantes por fuera y suavecitas por dentro, son el snack perfecto para disfrtuar entre comidas.

coquitos besitos de coco (1).jpg
Los coquitos son una receta de origen venezolano que se prepara con harina de coco y tienen un sabor suave.

Receta de coquitos caseros

Los coquitos caseros me teletransportan inmediatamente a la niñez. Te voy a compartir la receta de mi abuela, que es súper sabrosa y sencilla. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 3 claras de huevo
  • 1/4 taza de azúcar (puede ser edulcorante o stevia)
  • 1/2 cdita. de esencia de vainilla
  • 1/4 de cdita. de sal
  • 4 tazas de coco rallado
  • 1 taza de harina de coco (puedes hacerla procesando coco)

Opcional:

  • Chocolate cobertura
  • Dulce de leche
coquitos besitos de coco.jpg
Los besitos de coco son galletas saludables sin harina y perfectas para picotear entre comidas.

Cómo preparar la receta de coquitos caseros, paso a paso

Antes de comenzar con la receta de los coquitos caseros, precalienta el horno a 180°C y cubre dos bandejas con papel manteca.

  1. Primero, bate las claras de huevo y agrega el azúcar, la vainilla y la sal. Sigue batiendo hasta obtener una textura espumosa y el azúcar se haya disuelto.
  2. A continuación, agrega el coco rallado e incorpora bien, con la ayuda de una espátula. También, suma la harina de coco.
  3. Luego, divide la masa en porciones con la ayuda de una cuchara para servir helados o una manga de pastelería con una boquilla gruesa. Distribuye en la bandeja para horno. Si quieres, puedes rellenarlos con dulce de leche.
  4. Para finalizar, cocina los coquitos sin harina en el horno por 20-25 minutos, rotando la bandeja para que se doren de forma uniforme. Retira y deja enfriar.

La receta de mi nutricionista para hacer coquitos de banana

receta coquitos.jpg
Los besitos de coco de mi nutricionista se preparan con solo 2 ingredientes.

Ingredientes:

  • 1 banana
  • 1 taza de coco rallado
  • 1 sobre de edulcorante o 2 cucharadas de azúcar (opcional)

Las cantidades de los ingredientes rinden para 10 coquitos.

Procedimiento:

  1. Pisa una banana y mézclala con el coco rallado hasta formar una masa.
  2. Arma los coquitos y llévalos al horno en una bandeja.
  3. Hornea durante 15 minutos hasta que estén dorados.

Mi nutricionista me recomienda comer coquitos entre comidas, si tengo hambre luego del desayuno, del almuerzo o de la merienda.

