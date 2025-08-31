Cómo elaborar Cubanitos de dulce de leche: la receta casera y riquísima con 5 ingredientes

Se cree que la receta de los cubanitos de dulce de leche se originó en Bahía Blanca, por lo que es común encontrar este postre típico argentino durante la época veraniega, en las playas o en las costas. Pero también los puedes preparar en casa con ingredientes sencillos.

cubanitos de dulce de leche (1) Aprende a preparar la receta de los cubanitos rellenos de dulce de leche argentinos. Foto: gentileza chocolatestorras.

Recetas: cubanitos con dulce de leche caseros

Ingredientes: