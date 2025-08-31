Inicio Recetas Dulce de leche
Cómo elaborar Cubanitos de dulce de leche: la receta casera y riquísima con 5 ingredientes

Tienen una masa parecida a la del cucurucho y van rellenos de dulce de leche. Los cubanitos tienen una de las recetas más sencillas para le postre

Antonella Prandina
Los cubanitos de dulce de leche son una receta sencilla con masa de cucurucho. Foto: iStock.

Los cubanitos de dulce derecha son una de las recetas de golosinas que nos recuerdan a la infancia. Se trata de un dulce típico argentino que consiste en una masa arrollada parecida a la del cucurucho que lleva relleno en su interior y puede ir decorada con azúcar glas.

Se cree que la receta de los cubanitos de dulce de leche se originó en Bahía Blanca, por lo que es común encontrar este postre típico argentino durante la época veraniega, en las playas o en las costas. Pero también los puedes preparar en casa con ingredientes sencillos.

Aprende a preparar la receta de los cubanitos rellenos de dulce de leche argentinos. Foto: gentileza chocolatestorras.

Recetas: cubanitos con dulce de leche caseros

Ingredientes:

Hojaldre:

  • 250 gramos de harina
  • 200 gramos de manteca fría
  • 120 mililitros de agua fría
  • 1 pizca de sal

Relleno:

  • 300 gramos de dulce de leche
  • Azúcar glass (opcional)
Los cubanitos de dulce de leche son una receta tradicional argentina que se originó en Bahía Blanca. Foto: gentileza TN.

Cómo preparar cubanitos rellenos de dulce de leche, la receta paso a paso

  1. Primero, para preparar la masa de hojaldre, mezcla la harina con sal en un bowl. Corta la manteca en cubos y súmala a la preparación. Usa los dedos para frotar hasta formar un arenado. Luego, suma el agua fría de poco, mezclando con las manos hasta formar una masa bien integrada. No la trabajes demasiado porque se puede derretir la manteca. Envuelve la masa en papel film y reserva en la heladera por treinta minutos.
  2. A continuación, sobre una mesada enharinada, estira la masa en forma de rectángulo. Luego, dóblala en tres partes, como si fuera una carta, gira la masa noventa grados y estira de nuevo en rectángulo. Repite este proceso unas cuatro veces más. Deje enfriar la masa entre cada doblado para que se mantenga fría.
  3. Luego, vamos a proceder a formar los cubanitos. Primero, precalienta el horno a 200ºC. Estira la masa hasta que tenga un grosor de, aproximadamente, 2 milímetros, y córtala en tiras largas y delgadas de un centímetro. Enrolla cada tira en moldes cilíndricos o entubos de papel aluminio.
  4. Seguidamente, coloca los cilindros en una bandeja para horno y cocina los cubanitos hasta que estén dorados y crujientes durante unos 15 minutos.
  5. Para terminar, retira los moldes con cuidado y rellena los cubanitos con una manga rellena de dulce de leche. Si quieres, espolvorea con azúcar glas, y listo.

