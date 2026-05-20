Cómo preparar Churros caseritos: la receta fácil con 3 ingredientes y perfecta para acompañar el mate

Los churros caseros tienen una receta que requiere de pocos ingredientes y un procedimiento sencillo. Además, se pueden servir solos o rellenos de distintas opciones como dulce de leche, mermelada de manzana con canela o crema pastelera.

Para quienes buscan recetas reconfortantes en otoño, los churros son una opción crujiente por fuera y tierna por dentro que puede servirse espolvoreada con azúcar. Te dejamos todos los ingredientes y pasos fáciles para no perder tiempo en la cocina.