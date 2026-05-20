Cómo preparar Churros caseritos: la receta fácil con 3 ingredientes y perfecta para acompañar el mate

Con la estación otoñal a pleno y las presencia de las tardes más frescas del año, las recetas caseras son las más buscadas para el desayuno y la merienda. Una de las opciones más elegidas es la de churros caseros, un clásico para acompañar el mate que es mucho más fácill de hacer de lo que todos piensan.
Los churros caseros tienen una receta que requiere de pocos ingredientes y un procedimiento sencillo. Además, se pueden servir solos o rellenos de distintas opciones como dulce de leche, mermelada de manzana con canela o crema pastelera.
Para quienes buscan recetas reconfortantes en otoño, los churros son una opción crujiente por fuera y tierna por dentro que puede servirse espolvoreada con azúcar. Te dejamos todos los ingredientes y pasos fáciles para no perder tiempo en la cocina.
Receta para hacer churros caseros fáciles
Ingredientes:
- 650 cc. de agua
- 500 g de harina
- 10 g de azúcar (opcional)
- 6 g de sal
- Dulce de leche o chocolate cobertura (opcional)
Cómo hacer churros caseros: la receta fácil, paso a paso
- Primero, calienta el agua con la sal y el azúcar (opcional) hasta que llegue a ebullición. Retira la olla del fuego y agrega la harina. Mezcla con una cuchara de madera hasta que quede una masa uniforme, quitando todo el aire.
- A continuación, coloca la masa en una churrera y corta las porciones de 15 centímetros.
- Por último, comienza a freír los churros en una sartén con abundante aceite caliente. Retíralos, espolvorea con azúcar y sirve. Si quieres, puedes colocarles dulce de leche o chocolate derretido por encima.
Listo, ahora ya tienes la receta para hacer churros caseros perfectos, con pocos ingredientes y en pasos súper simples.
Resumen
- Receta de churros caseros: Descubrí cómo preparar esta clásica y reconfortante opción otoñal con pocos ingredientes y pasos sencillos.
- Ingredientes principales: Agua, harina y sal son la base de esta receta, con azúcar y dulce de leche como opcionales.
- Preparación fácil: Una vez hecha la masa, se forma, se fríe y se espolvorea con azúcar o se rellena al gusto.