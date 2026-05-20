Cómo hacer dulce tutti frutti casero: la receta de la mermelada súper exquisita

Aquí te dejamos la receta definitiva para que te animes a prepararlo en casa.

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Receta de dulce tutti frutti, ingredientes

La proporción clásica para cualquier mermelada casera es usar entre 600 y 700 gramos de azúcar por cada kilo de fruta limpia. Para esta receta base, vamos a calcular:

1 kg de frutas variadas: (ejemplo: 2 manzanas, 2 peras, 1 naranja, 1 banana y un puñado de uvas o ciruelas).

variadas: (ejemplo: 2 manzanas, 2 peras, 1 naranja, 1 banana y un puñado de uvas o ciruelas). 600 g de azúcar: (podés usar blanca o rubia, según tu preferencia).

El jugo de medio limón: (aporta acidez, equilibra el dulzor y aporta pectina natural para que el dulce "tome" punto).

"tome" punto). Opcional: una ramita de canela o un clavo de olor para aromatizar.

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Receta de dulce tutti frutti, ingredientes

Preparación de la fruta: lavá muy bien todas las frutas. Pelá las manzanas, las peras y las bananas. En el caso de la naranja, podés rallar un poquito de su cáscara (solo la parte naranja, sin lo blanco para que no amargue) y luego pelarla a vivo, quitándole las semillas y los hollejos. Cortá toda la fruta en cubitos pequeños. El macerado (el secreto del éxito): colocá toda la fruta picada en la olla donde vas a cocinarla (idealmente de fondo grueso). Agregá el azúcar y el jugo de limón. Revolvé bien y dejá reposar la mezcla al menos un par de horas. Vas a notar que la fruta suelta sus propios jugos y se forma un almíbar natural. Este paso es clave para intensificar el sabor. Al fuego: llevá la olla a fuego medio hasta que rompa el hervor. En ese momento, bajá el fuego a mínimo. Dejá cocinar revolviendo de a ratos con cuchara de madera para evitar que se pegue en el fondo. A medida que avance la cocción (llevará unos 45 a 60 minutos), la fruta se irá desarmando. Si te gusta el dulce sin tropezones, podés pisarla con un pisapapas en la misma olla. La prueba del platito: ¿Cómo saber si ya está listo? Meté un platito en el freezer durante 5 minutos. Sacalo, poné una cucharadita del dulce caliente en el centro y pasale el dedo o la cuchara por el medio haciendo un "caminito". Si el surco se mantiene separado y no se vuelve a unir, ¡el dulce ya tiene su punto exacto! Apagá el fuego. Envasado al vacío: para que te dure meses en la alacena, lavá bien frascos de vidrio y hervilos junto con sus tapas durante 15 minutos para esterilizarlos. Llená los frascos con la mermelada aún caliente, casi hasta el borde. Tapá bien fuerte, dales la vuelta (ponelos boca abajo) y dejalos enfriar así. Esto generará un vacío natural que conservará tu "titifrutti" intacto.

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El tip de la receta de dulce tuttifrutti

Si querés darle un toque de autor a tu dulce, probá agregarle un chorrito de algún licor o vino dulce en los últimos 5 minutos de cocción. ¡Queda espectacular!