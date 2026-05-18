Cómo hacer pastelitos de membrillo o batata: la receta tradicional para hacer en casa

Aquí te traemos la receta tradicional de simples ingredientes para que este feriado tu casa huela a tradición.

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Receta de pastelitos de membrillo o batata, ingredientes

Para la masa:

Harina 0000: 500 gramos.

Manteca (o margarina): 100 gramos (para la masa) + 150 gramos (para empastar/hojaldrar).

Agua: 250 cc (aproximadamente).

Sal: Una pizca.

Almidón de maíz (Maicena): cantidad necesaria para espolvorear.

Para el armado y cocción:

Dulce de membrillo y/o batata: 300 gramos (cortado en cubitos).

y/o batata: 300 gramos (cortado en cubitos). Aceite de girasol o grasa de pella: Cantidad necesaria para freír (abundante).

Para el almíbar:

Azúcar: 300 gramos.

Agua: 300 cc.

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Receta de pastelitos de membrillo o batata, paso a paso

La masa base de los pastelitos: en un bol amplio, colocá la harina y la sal. Hacé un hueco en el centro y agregá los 100 gramos de manteca pomada (a temperatura ambiente) y el agua de a poco. Amasá hasta obtener un bollo liso y homogéneo. Dejá descansar la masa tapada durante unos 20 minutos.

El secreto del hojaldre: estirá la masa sobre la mesada enharinada hasta formar un rectángulo fino. Untá la superficie con la mitad de los 150 gramos de manteca restante (derretida) y espolvoreá con almidón de maíz. Doblala en tres partes (como un sobre), estirala nuevamente y repetí el proceso con la manteca y la maicena que te queda. Volvé a doblar y dejá reposar en la heladera por 30 minutos.

Corte y armado: estirá la masa fría hasta que tenga un grosor de unos 3 milímetros. Cortá cuadrados de aproximadamente 8x8 centímetros. Colocá un cubito de dulce (de membrillo o batata, ¡acá no juzgamos!) en el centro de un cuadrado. Humedecé los bordes con un poquito de agua, colocá otro cuadrado de masa encima girado en forma de rombo para que queden las clásicas puntas, y pellizcá los bordes para cerrar bien.

La doble fritura (El truco infalible): este es el paso fundamental para que el pastelito "abra" sus capas.

Primera cocción: calentá el aceite o la grasa a temperatura media/baja (unos 130°C). Sumergí los pastelitos ; esto hará que el hojaldre se abra lentamente.

; esto hará que el hojaldre se abra lentamente. Segunda cocción: pasalos inmediatamente a otra olla con aceite bien caliente (o subí el fuego al máximo si usás la misma) para que se doren rápidamente y queden crujientes.

El toque final: el almíbar: mientras se enfrían un poco, prepará el almíbar hirviendo el agua con el azúcar durante unos 5 minutos. Bañá los pastelitos tibios en este almíbar.

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El tip de la receta

Para los más golosos o los más tradicionalistas, una vez pasados por el almíbar, se les puede espolvorear grageas de colores, coco rallado o simplemente un poco de azúcar impalpable.