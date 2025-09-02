¿Cómo se llama el árbol de coco? Pocas personas saben su nombre

La cosecha no sigue un único calendario: los cocos maduran en distintas épocas del año, y se recolectan con pértigas o subiendo al árbol, asegurando que lleguen perfectos a nuestras manos. Así, el cocotero sigue dando frutos año tras año, sin perder su magia.

Cómo es el árbol del coco

El cocotero puede alcanzar entre 15 y 30 metros de altura, con un tronco recto y sin ramas bajas, y hojas grandes que se arquean formando una corona en la cima.

Algunos datos curiosos sobre el árbol del coco:

Sus flores son pequeñas, blancas y aromáticas, y de ellas nacen los cocos.

El fruto, el coco , tiene pulpa nutritiva y agua refrescante, protegido por una cáscara dura y fibrosa.

Prefiere climas cálidos y húmedos, y puede tolerar algo de sal, por eso se ve tanto en playas tropicales.

Empieza a dar frutos entre los 6 y 10 años, y alcanza su máxima producción cerca de los 15 años.

El cocotero no es solo un árbol, es parte de la cultura, la economía y nuestras mesas, consolidándose como uno de los árboles más importantes y reconocidos en todo el mundo. Cada coco nos recuerda su fuerza, su historia y su versatilidad.