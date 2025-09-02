Inicio Sociedad Árboles
¿Cómo se llama el árbol de coco? Pocas personas saben su nombre

Este árbol tropical reconocido por dar el coco, ha sido esencial en distintas culturas por siglos y hoy sigue siendo un símbolo de alimentación

Valentina Araya
Hay árboles que todos reconocemos por sus frutos, pero que pocos saben cómo se llaman. Uno de ellos es el que nos da el coco, ese fruto tropical que usamos en comidas, bebidas y hasta cosmética, y que sigue siendo un clásico en todo el mundo.

Este árbol tiene siglos de historia y ha sido clave en la vida de muchas culturas tropicales. Crece en regiones cálidas de Asia, Oceanía y América, y su fruto, el coco, se convirtió en un aliado para la gastronomía y la industria, además de ser un símbolo de playas, sol y vacaciones.

¿Cómo se llama el árbol del coco? Pocas personas lo saben

A este se lo conoce como el cocotero, Cocos nucifera, es un árbol alto y elegante, parte de la familia de las Arecaceae. Produce cocos de calidad, aunque necesita clima tropical y suelos bien drenados para dar su mejor fruto.

La cosecha no sigue un único calendario: los cocos maduran en distintas épocas del año, y se recolectan con pértigas o subiendo al árbol, asegurando que lleguen perfectos a nuestras manos. Así, el cocotero sigue dando frutos año tras año, sin perder su magia.

Cómo es el árbol del coco

El cocotero puede alcanzar entre 15 y 30 metros de altura, con un tronco recto y sin ramas bajas, y hojas grandes que se arquean formando una corona en la cima.

Algunos datos curiosos sobre el árbol del coco:

  • Sus flores son pequeñas, blancas y aromáticas, y de ellas nacen los cocos.
  • El fruto, el coco, tiene pulpa nutritiva y agua refrescante, protegido por una cáscara dura y fibrosa.
  • Prefiere climas cálidos y húmedos, y puede tolerar algo de sal, por eso se ve tanto en playas tropicales.
  • Empieza a dar frutos entre los 6 y 10 años, y alcanza su máxima producción cerca de los 15 años.

El cocotero no es solo un árbol, es parte de la cultura, la economía y nuestras mesas, consolidándose como uno de los árboles más importantes y reconocidos en todo el mundo. Cada coco nos recuerda su fuerza, su historia y su versatilidad.

