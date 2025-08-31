Inicio Sociedad Árboles
¿Cómo se llama el árbol de la manzana? Pocas personas saben su nombre

Este árbol milenario que da un fruto convertido en una de las frutas más consumidas y apreciadas en el mundo. Todos los detalles

Un árbol con miles de años de historia y un fruto universal

Hay muchos árboles que todos reconocemos por sus frutos, pero que pocos podrían nombrar correctamente. Uno de ellos es el árbol que produce la manzana, una de las frutas más consumidas y apreciadas en todo el mundo.

Este árbol tiene una historia milenaria y ha sido clave en la agricultura y la alimentación a lo largo de los siglos. Se cultiva desde tiempos antiguos en Asia Central y Europa, y su fruto se ha convertido en un alimento esencial tanto en la cocina casera como en la industria alimentaria.

La naturaleza en su forma más simple y apreciada

El manzano, cuyo nombre científico es Malus domestica, es un árbol caducifolio perteneciente a la familia de las rosáceas. Este árbol es reconocido por su capacidad de producir frutas de alta calidad y variedad.

Algunos manzanos requieren polinización cruzada para que sus flores se transformen en fruta, por lo que es común cultivar distintas variedades cercanas para asegurar la cosecha.

La recolección de manzanas se realiza generalmente entre finales de verano y otoño, dependiendo de la variedad y la región. Los frutos se cortan directamente del árbol y, al igual que la palta, continúan madurando fuera de él para alcanzar su punto óptimo de consumo.

Un árbol que guarda siglos de historia en cada cosecha

Cómo es el árbol de manzana

El manzano es un árbol de tamaño mediano, que puede alcanzar entre 4 y 12 metros de altura. Su tronco es recto y sus ramas se extienden formando una copa amplia y frondosa, con hojas verdes, ovaladas y ligeramente dentadas.

Algunas características importantes del manzano y sus frutos:

  • Sus flores son blancas o rosadas, muy vistosas, y aparecen en racimos en primavera; solo algunas se transforman en manzanas.
  • El fruto, la manzana, posee una pulpa jugosa y nutritiva, con piel de colores variados según la variedad (roja, verde, amarilla o bicolor).
  • Crece mejor en climas templados, con suelos fértiles, profundos y bien drenados; tolera periodos moderados de sequía.
  • Comienza a producir manzanas de calidad entre los 3 y 5 años, alcanzando su máxima producción después de 8-10 años.

El manzano y sus frutos forman parte de la tradición, la economía agrícola y la alimentación cotidiana, consolidando a la manzana como una de las frutas más importantes y universales.

