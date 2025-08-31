¿Cómo se llama el árbol de la manzana? Pocas personas saben su nombre

Este árbol tiene una historia milenaria y ha sido clave en la agricultura y la alimentación a lo largo de los siglos. Se cultiva desde tiempos antiguos en Asia Central y Europa, y su fruto se ha convertido en un alimento esencial tanto en la cocina casera como en la industria alimentaria.
El manzano, cuyo nombre científico es Malus domestica, es un árbol caducifolio perteneciente a la familia de las rosáceas. Este árbol es reconocido por su capacidad de producir frutas de alta calidad y variedad.
Algunos manzanos requieren polinización cruzada para que sus flores se transformen en fruta, por lo que es común cultivar distintas variedades cercanas para asegurar la cosecha.
La recolección de manzanas se realiza generalmente entre finales de verano y otoño, dependiendo de la variedad y la región. Los frutos se cortan directamente del árbol y, al igual que la palta, continúan madurando fuera de él para alcanzar su punto óptimo de consumo.
El manzano es un árbol de tamaño mediano, que puede alcanzar entre 4 y 12 metros de altura. Su tronco es recto y sus ramas se extienden formando una copa amplia y frondosa, con hojas verdes, ovaladas y ligeramente dentadas.
Algunas características importantes del manzano y sus frutos:
El manzano y sus frutos forman parte de la tradición, la economía agrícola y la alimentación cotidiana, consolidando a la manzana como una de las frutas más importantes y universales.