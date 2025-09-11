No será del 1,9%: de cuánto será el aumento de ANSES a jubilados, AUH y AUE en octubre y los montos a cobrar

Desde el INDEC manifestaron que la inflación de agosto fue del 1,9%, pero este no será el aumento que dará ANSES a jubilados y beneficiarios de las asignaciones sociales, como AUH y AUE, sino que el incremento será menor.

ANSES confirmó el aumento a jubilados, AUH y AUE en octubre

El aumento que dará ANSES en octubre será del 1,88%. La diferencia entre ambos porcentajes es porque el INDEC redondea el porcentaje, en tanto, el organismo social no hace lo mismo, sino que toma los dos primeros dígitos.