No será del 1,9%: de cuánto será el aumento de ANSES a jubilados, AUH y AUE en octubre y los montos a cobrar

ANSES confirmó que todos los jubilados y beneficiarios de asignaciones tendrán un aumento en octubre y detalló los montos a cobrar

Por Daniel Calivares [email protected]
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó de cuánto será el aumento en octubre. Si bien, el incremento debe coincidir con la inflación registrada por el INDEC, habrá una diferencia entre ambos porcentajes, explicaron las autoridades.

Desde el INDEC manifestaron que la inflación de agosto fue del 1,9%, pero este no será el aumento que dará ANSES a jubilados y beneficiarios de las asignaciones sociales, como AUH y AUE, sino que el incremento será menor.

ANSES confirmó el aumento a jubilados, AUH y AUE en octubre

El aumento que dará ANSES en octubre será del 1,88%. La diferencia entre ambos porcentajes es porque el INDEC redondea el porcentaje, en tanto, el organismo social no hace lo mismo, sino que toma los dos primeros dígitos.

Asimismo, el incremento de ANSES es menor al que pronosticaban las consultoras, que estimaban que podía rondar el 2,1%.

ANSES: cuánto van a cobrar jubilados, AUH y AUE en octubre

Junto con el aumento, ANSES también confirmó cuáles serán los montos a cobrar por jubilados y los beneficiarios de asignaciones sociales:

  • Jubilación mínima: $396.298,38 (incluye el bono de $70.000).
  • Jubilación máxima: $2.195.679,22
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.039 (incluye el bono de $70.000)
  • Pensión por invalidez: $298.409 (Incluye el bono de $70.000)
  • AUH: $117.252
  • AUE: $117.252
Calendario de pagos ANSES en octubre 2025

ANSES también confirmó los calendarios de pago para jubilados y pensionados en octubre:

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 8 de octubre
  • DNI 2 y 3: 8 de octubre
  • DNI 4 y 5: 9 de octubre
  • DNI 6 y 7: 9 de octubre
  • DNI 8 y 9: 10 de octubre

Jubilados y pensionados con haber mínimo (SIPA)

  • DNI 0: 8 de octubre
  • DNI 1: 9 de octubre
  • DNI 2: 10 de octubre
  • DNI 3: 13 de octubre
  • DNI 4: 14 de octubre
  • DNI 5: 15 de octubre
  • DNI 6: 16 de octubre
  • DNI 7: 17 de octubre
  • DNI 8: 20 de octubre
  • DNI 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haber superior al mínimo

  • DNI 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI 8 y 9: 28 de octubre

