Antes de las elecciones de octubre, ANSES confirmó cómo le pagará a jubilados

Hay que recordar que ANSES comenzó, el pasado lunes 8 de septiembre, con aquellos jubilados que cobran la mínima. El calendario continuará con un orden basado en terminación de DNI, con un número por día. Finalizará con la acreditación de los adultos mayores que superan la mínima, aunque en este caso, será con dos terminaciones por número.

Para las mensualidades de septiembre, ANSES anunció un aumento del 1,90%, sumado a una ayuda económica para los jubilados de la mínima. Los montos en septiembre son los siguientes:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Las elecciones de septiembre en Buenos Aires causaron un sacudón dentro del gobierno de Javier Milei, y es que a las pocas horas, ANSES se enteró de una de las novedades más importantes. Con el anuncio del INDEC del porcentaje de inflación, el organismo nacional conoció lo que será el próximo aumento para sus prestaciones sociales.

Lo que llega para el mes de octubre para los beneficiarios de ANSES, particularmente jubilados, es una mensualidad mínima de ..., que se reforzará a su vez con un bono extra de 70 mil pesos. Este último está pensado para aquellos adultos mayores que menos cobran.

Asimismo, a mediados de octubre, habrá elecciones en el resto del país, y desde ANSES están atentos para saber cómo repercutirá en lo que viene.