Antes de las elecciones de octubre, ANSES confirmó cómo le pagará a jubilados

ANSES adelantó cómo será el pago a jubilados a la espera de la votación de octubre, siendo consciente de lo ocurrido en las últimas elecciones en Buenos Aires

Facundo Mezzabotta
ANSES posa, poco a poco, su mirada en el mes de octubre, y comienza revelar información crucial para jubilados. A días de la derrota en las elecciones del gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, y a la espera de lo que ocurra en las próximas votaciones, se conoció un dato crucial para este importante sector..

Los primeros datos fuertes, tras la pérdida en las elecciones en Buenos Aires por el gobierno de Javier Milei, surge a partir del INDEC, que oficializó la nueva inflación. Este porcentaje es clave para ANSES, y es por eso que el organismo nacional adelantó el nuevo aumento para jubilados.

En octubre llegan unas nuevas elecciones, que pueden impactar en el futuro inmediato de ANSES y los pagos.

ANSES continúa pagando septiembre a jubilados

Si bien, todo lo que se está hablando está relacionado con octubre, no hay que olvidarse que ANSES lleva solo un par de días pagando lo correspondiente a septiembre. La acreditación de haberes a jubilados acaba de comenzar, y seguirá su curso, de acuerdo a lo establecido en el calendario de pago.

Hay que recordar que ANSES comenzó, el pasado lunes 8 de septiembre, con aquellos jubilados que cobran la mínima. El calendario continuará con un orden basado en terminación de DNI, con un número por día. Finalizará con la acreditación de los adultos mayores que superan la mínima, aunque en este caso, será con dos terminaciones por número.

Para las mensualidades de septiembre, ANSES anunció un aumento del 1,90%, sumado a una ayuda económica para los jubilados de la mínima. Los montos en septiembre son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17
ANSES conoció de cuánto será el próximo aumento, a días de las elecciones en Buenos Aires.

Antes de las elecciones de octubre, ANSES reveló un importante dato a jubilados

Las elecciones de septiembre en Buenos Aires causaron un sacudón dentro del gobierno de Javier Milei, y es que a las pocas horas, ANSES se enteró de una de las novedades más importantes. Con el anuncio del INDEC del porcentaje de inflación, el organismo nacional conoció lo que será el próximo aumento para sus prestaciones sociales.

Lo que llega para el mes de octubre para los beneficiarios de ANSES, particularmente jubilados, es una mensualidad mínima de ..., que se reforzará a su vez con un bono extra de 70 mil pesos. Este último está pensado para aquellos adultos mayores que menos cobran.

Asimismo, a mediados de octubre, habrá elecciones en el resto del país, y desde ANSES están atentos para saber cómo repercutirá en lo que viene.

