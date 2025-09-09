Cómo combinar un solo pantalón en tres looks diferentes para ir al trabajo

pantalon de jean ancho Combina tu pantalón de jean con diferentes prendas. Imagen: Vogue.

Un jean y una camisa: tres looks diferentes

La influencer de moda y belleza @shyrayel_, quien tiene más de 18 mil seguidores en TikTok, suele compartir videos con ideas para combinar prendas. En uno de sus clips enseñó cómo estilizar un pantalón de jean ancho con una camisa blanca, como base para tres atuendos diferentes.

Para la primera combinación puedes lucir los jeans anchos azules con una camisa blanca, y agregar un buzo o sweater negro. La clave es acomodar el cuello y la parte inferior de la camisa para que sobresalga y aporte un toque elegante. Para el toque final, viste una gorra del mismo color del buzo, zapatillas cómodas blancas y agrega accesorios dorados.

Otra combinación posible es agregar a la base un blazer o saco de color visón o beige, con zapatos en punta, ya sea stilettos o texanas. A esto puedes sumar unos lentes o gafas, y unos accesorios elegantes, como cadenas plateadas, anillos y aros.

El tercer y último look lleva un chaleco colorido. Su bien la influencer luce uno de color rojo, puedes usar el que tengas. Además, suma unos zapatos altos con plataforma, gafas con marco negro y muchos accesorios para complementar.

Cabe destacar que son diferentes alternativas, pero puedes adaptar los looks a tus preferencias y las prendas que tengas en casa. Así, dejarás de ir al trabajo vestida siempre con la misma ropa.