Cómo combinar un solo pantalón en tres looks diferentes para ir al trabajo

No hace falta que tengas un guardarropas enorme. Elige un pantalón y combínalo con prendas versátiles para crear looks que destaquen en la oficina

Paula García
Crea diferentes looks con un pantalón de jean ancho. Imagen: Redacción Diario Uno.

Si no tienes presupuesto para renovar tu vestidor cuando cambia la temporada, puedes combinar las prendas que tienes para crear looks diferentes y cancheros. En esta ocasión, te enseñamos cómo combinar un solo pantalón para crear atuendos elegantes y convertirte en la mejor vestida de tu trabajo.

El pantalón ancho de jean es una de las tendencias clave, hace varias temporadas. Existen diversos modelos, pero los más clásicos son los de corte amplio desde la cadera y ligeramente acampanados. Son cómodos, versátiles y fáciles de combinar, ya que se pueden usar para un look elegante de noche o para un atuendo cómodo durante el día.

El jean ancho es el protagonista de esta propuesta porque seguramente tienes uno guardado en el armario. A continuación, te presentamos tres propuestas para que armes los mejores looks para ir a la oficina.

pantalon de jean ancho
Combina tu pantal&oacute;n de jean con diferentes prendas. Imagen: Vogue.

Un jean y una camisa: tres looks diferentes

La influencer de moda y belleza @shyrayel_, quien tiene más de 18 mil seguidores en TikTok, suele compartir videos con ideas para combinar prendas. En uno de sus clips enseñó cómo estilizar un pantalón de jean ancho con una camisa blanca, como base para tres atuendos diferentes.

Para la primera combinación puedes lucir los jeans anchos azules con una camisa blanca, y agregar un buzo o sweater negro. La clave es acomodar el cuello y la parte inferior de la camisa para que sobresalga y aporte un toque elegante. Para el toque final, viste una gorra del mismo color del buzo, zapatillas cómodas blancas y agrega accesorios dorados.

Otra combinación posible es agregar a la base un blazer o saco de color visón o beige, con zapatos en punta, ya sea stilettos o texanas. A esto puedes sumar unos lentes o gafas, y unos accesorios elegantes, como cadenas plateadas, anillos y aros.

Embed - It will ALWAYS be how you style it Which one is your fav? . 1 Base, 3 outfits . . #casuaoutfits #stylingoutfits #winteroutfits #denimoutfit #jeansoutfit #tomboystyle #fitcheck #tallgirl #blackgirltiktok

El tercer y último look lleva un chaleco colorido. Su bien la influencer luce uno de color rojo, puedes usar el que tengas. Además, suma unos zapatos altos con plataforma, gafas con marco negro y muchos accesorios para complementar.

Cabe destacar que son diferentes alternativas, pero puedes adaptar los looks a tus preferencias y las prendas que tengas en casa. Así, dejarás de ir al trabajo vestida siempre con la misma ropa.

