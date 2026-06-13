El sencillo ejercicio que trabaja piernas, glúteos y core y es perfecto para adultos mayores

sentadilla con barra Sentadilla con barra.

En cuanto al rango etario para realizar este ejercicio, la especialista dijo que es apto para todas las personas, pero que es necesario especialmente para adultos mayores. Aunque, para evitar lesiones, se deben adaptar los pesos al nivel de actividad física de cada uno.

Para realizar este ejercicio correctamente, es necesario respetar las siguientes pautas:

Apoyar la barra en los trapecios y agarrarla firmemente con las manos un poco más abiertas que el ancho de tus hombros.

Separar los pies al ancho de los hombros con las puntas apuntando ligeramente hacia afuera.

Antes de hacer la sentadilla, tomar una respiración profunda y apretar el abdomen. Esto estabiliza la columna y protege la zona lumbar creando presión intraabdominal.

Mantener esa tensión durante todo el movimiento.

Para descender, llevar la cadera ligeramente hacia atrás y flexionar las rodillas al mismo tiempo.

Bajar de forma controlada. Las rodillas deben seguir la misma dirección de la punta de los pies.

Para subir, empujar con fuerza, evitando irte hacia delante, y mantener el pecho arriba, asegurándote de que la cadera y los hombros se eleven al mismo tiempo.

sentadilla con barra ejercicio El ejercicio con barra es un ejercicio sugerido, especialmente, para adultos mayores.

Al momento de realizar el ejercicio, Rubiales destaca cuáles son los errores frecuentes que debemos evitar para no lesionarnos. Entre los principales, resalta los siguientes: “Que no se encurve la espalda al bajar; que no se levanten los talones cuando uno está bajando; y evitar que las rodillas colapsen o se vayan hacia adentro, ya que hace perder la fuerza de piernas”.