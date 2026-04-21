Para todo DIY de costura: consejos básicos para empezar a crear tu propia ropa en casa

Si estás pensando en confeccionar tu propia ropa o tienes ganas de crear accesorios para el hogar, hoy te dejo algunos consejos de costura para principiantes y te comparto los beneficios de esta actividad para la salud y el bienestar.
Algunos beneficios de coser tus DIY en casa
La costura, junto con la cerámica, la pintura y la cocina, son actividades que pueden generar grandes beneficios en el organismo, a nivel mental y físico.
La costura mejora la concentración notablemente, así como cualquier DIY de hilos puede ser bueno para impulsar la creatividad, trabajar la paciencia, bajar los niveles de ansiedad y trabajar la motricidad fina de las manos.
5 consejos de costura en casa imprescindibles para principiantes
Entrar en el mundo del DIY (Do It Yourself) es un viaje de ida. No solo te permite personalizar tu casa con cortinas o cojines únicos, sino que te da el poder de ajustar y crear tu propia ropa a medida.
- Tener un kit básico de costura determina el éxito de todo DIY: antes de lanzarte a diseñar, asegúrate de tener las herramientas correctas para no dañar la ropa. Es importante contar con unas tijeras de sastre, un centímetro, un descosedor, hilos y agujas diferentes.
- El prelavado de la ropa y las telas es el secreto para que tus proyectos de costura en casa queden a la medida. Nunca cortes tela de algodón o lino recién comprada. Muchas fibras encogen con el primer contacto con el agua. Si quieres que tu ropa mantenga su talla tras la primera lavada, lava y plancha la tela antes de empezar el proyecto.
- Usa la plancha como tu aliada de costura en casa: el truco de los profesionales no es coser mejor, sino planchar más. Planchar las costuras abiertas hace que un cojín o un mantel pase de verse "hecho en casa" a verse como una pieza de boutique.
- Domina la tensión de tu máquina de coser: cada tela es un mundo. Antes de coser tu proyecto DIY, realiza una prueba en un retal sobrante. Si el hilo se amontona o la tela se frunce, ajusta la rueda de tensión. Una costura equilibrada garantiza que tus prendas resistan el uso diario.
- Remates y seguridad en cada costura de cada DIY: no olvides hacer el "remate" (coser hacia atrás un par de puntadas) al inicio y al final de cada costura. Esto evita que tus creaciones DIY se desarmen al primer movimiento, especialmente en zonas de mucha tensión como las sisas de la ropa.