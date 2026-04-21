Para todo DIY de costura: consejos básicos para empezar a crear tu propia ropa en casa

Si estás pensando en confeccionar tu propia ropa o tienes ganas de crear accesorios para el hogar, hoy te dejo algunos consejos de costura para principiantes y te comparto los beneficios de esta actividad para la salud y el bienestar.

costura La costura en casa es divertida, buena para la salud y amigable con la moda circular.

Algunos beneficios de coser tus DIY en casa

La costura, junto con la cerámica, la pintura y la cocina, son actividades que pueden generar grandes beneficios en el organismo, a nivel mental y físico.