Truco DIY: cómo arreglar y dejar como nuevo un mueble de melamina dañado

Lo más probable es que, si tienes en casa un mueble de melamina viejo o que usas mucho, con el paso del tiempo se te empiecen a gastar o abrir los bordes.
La melamina es un tablero o lámina de partículas de madera de MDF (una especie de compuesto de madera que se fabrica con fibras de resina compactadas), recubierta con una capa decorativa de resina melamínica.
Este material se usa mucho en la fabricación de muebles porque es muy duro, resiste bien el calor, no se marca con facilidad, soporta los arañazos y se lleva muy bien con la humedad del ambiente. Además, es de bajo coste.
Los muebles de melamina se gastan y rompen principalmente por el roce y desgaste físico Cuando la capa superior se gasta, las resinas internas quedan expuestas y se rompen.
DIY: un truco de carpintería para arreglar la melamina rota
Para realizar este truco de reparación y sanación de muebles de melamina, vas a necesitar: una lija para madera de grano, masilla de dos componentes, guantes, mascarilla de protección y espátula.
- Lija los bordes del mueble rotos o desgastados, tal como se ve en el DIY.
- Prepara la masilla en una lata o recipiente y colócala en los bordes rotos del mueble, usando la espátula.
- Una vez que la masilla se seque, vuelve a pasar la lija por el mueble para eliminar los relieves.
- Para finalizar, puedes pasar pintura del color de la melamina para que quede más lindo o puedes dejar el mueble con un efecto rústico.
Para evitar que los muebles de melamina se rompan o astillen, es fundamental evitar que la humedad penetre en el interior de las resinas, cuidar el mueble de los golpes, colocar manteles o telas para comer encima de ellos y arreglarlos apenas se abren un poco.
Cómo limpiar los muebles de melamina: con un truco
Este material se limpia con un truco muy simple, sin procedimientos rebuscados o complejos.
Lo mejor para eliminar el polvo y los pegotes de la melamina es usar un paño de microfibra suave, apenas humedecido en una mezcla de agua tibia con jabón neutro o detergente de platos.
Seca bien la madera luego de cada limpieza y, para manchas difíciles, puedes usar un poco de limpiador de vidrios.