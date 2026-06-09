Cómo puedo hacer agujeros en las paredes de casa de manera segura y sin romper nada

Hoy te voy a compartir una especie de truco o recomendación para realizar un agujero en la pared de casa sin romper nada, sin dañar la pared y sin tener accidentes peligrosos.

Antes de realizar cualquier truco en casa: ¿cómo saber si puedo taladrar una pared?

Antes de mandarte con el taladro y hacer agujeros, hay que chequear el estado de la pared y revisar si es seguro perforarla.

Cuando se trata de pasos de cables de luz, a veces lo notamos más por las tomas de corriente. Pero, pensando en otros tipos de caños o tuberías, quizás pasan por dentro de la pared de casa y no lo sabemos.

Los cables eléctricos, las tuberías de agua, las tuberías de los radiadores, los forjados de hormigón, las columnas y los perfiles metálicos se pueden perforar si no los detectamos previamente.

cañería rota Existen detectores para ver si hay algún caño o cable dentro de la pared.

Existen detectores de metales para pared, muy utilizados en la construcción para detectar si existe algún objeto interno en el muro que queremos perforar. Un truco para realizar un trabajo seguro.

El detector se pone sobre la pared que queremos perforar. Si sale una luz verde, significa que no hay nada dentro de la pared. Si la luz es roja, el aparato ha detectado algo y no podemos taladrar en esa zona.

Cómo agujerear una pared de la casa de manera segura

Antes de perforar cualquier pared de la casa, hay que pensar en el trabajo que deseamos realizar y, posteriormente, en el taladro que necesitamos. Para agujeros pequeños, un taladro inalámbrico; para trabajos grandes, un taladro de cable.

Elige la broca o pico con el que vas a perforar la pared, pensando siempre en el material de la misma. También hay que usar siempre guantes y gafas de protección.

taladro en la pared Utiliza siempre elementos de seguridad al realizar este tipo de trabajos en casa.

Para evitar orificios torcidos en la pared, el truco está en dos cosas: marcar primero el punto a perforar y colocar la broca en posición perpendicular a la pared para que quede derecho.

El material de la pared es el que define la velocidad del taladro. Para materiales duros, velocidad baja. Para materiales blandos, un poco más de velocidad.