¿Cada cuánto y cómo se lavan los jeans?

Cuando nos compramos unos nuevos pantalones de jeans o una prenda similar de esta misma tela, como una falda, una camisa o una campera, muchas veces no sabemos cuál es el momento correcto para realizar un primer lavado o cada cuánto se tienen que lavar estas prendas en general.
Conocer la composición de la tela de los jeans es el primer paso para entender cómo la frecuencia de lavado, ya sea poca o mucha, puede impactar directamente en la fibra del tejido. Los jeans son prendas de ropa que parecen resistentes e irrompibles, pero una mala limpieza puede dañarlos para siempre.
Hoy te voy a contar qué dice la marca creadora y madre de los jeans sobre la frecuencia de lavado de los vaqueros y, además, te voy a dejar algunos consejos para limpiar, lavar, secar y guardar tus jeans en perfectas condiciones.
De qué están hechos los jeans
En la actualidad existen muchas mezclas de telas que se fusionan para crear jeans más elastizados, más finos y menos rígidos, comparados con los originales.
En su versión más clásica, la tela de jean o la mezclilla está compuesta principalmente por hilos de algodón entrelazados de manera tal o con un tejido tal que no se deshilacha ni rompe fácilmente.
Los hilos de algodón, una vez entrelazados, se tiñen de azul índigo. Hoy existen variantes con elastano, spandex o poliéster para controlar la contracción y proporcionar elasticidad.
¿Cada cuánto se tienen que lavar los jeans, según expertos?
Los jeans parecen una prenda moderna a simple vista, pero lo cierto es que estos pantalones nacieron hace ya varios años, de la mano de Levi Strauss.
Una prenda de ropa que surgió como necesidad y como pieza de trabajo, hoy nos acompaña en el día a día, en todas las edades, formas, ambientes y colores.
De acuerdo con lo establecido por la importante marca creadora de estos pantalones, que lleva el mismo nombre de su padre, Levi Strauss, los pantalones de jeans no se tienen que lavar con tanta frecuencia.
Lo ideal es lavarlos cada 10 usos como máximo, siempre y cuando no estén manchados con algo en particular. Con mucha limpieza y lavado, los jeans pueden perder su forma y ajuste.
5 consejos para limpiar y cuidar tus jeans
- Para limpiar las perqueñas manchas entre lavado y lavado, lo recomendable es usar un paño humedo con jabon suave o neutro.
- Lava siempre los jeans del revés y con agua fría.
- Evita el suavizante en los pantalones de jeans.
- Seca los jeans al aire libre, a la sombra y bien extendidos para evitar marcas.
- Lo mejor es guardar los jeans en perchas bien colgados y sin mucho doblez.