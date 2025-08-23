Blaquea la suela de tus zapatillas con 4 ingredientes y sin esfuerzo

Todos los días aparecen nuevas opciones de trucos caseros, que llegan con el objetivo claro y sencillo de ayudarnos a ponerle punto final a nuestros problemas de limpieza. ¿Por qué se animan?, porque son económicos, efectivos y fáciles de hacer.

Muchas veces nos centramos en limpiar toda la parte de más visible de la zapatilla, y todo lo que es la suela, queda completamente en el olvido, y es que se trata de una parte que cuesta mucho blanquear. Existe un truco casero, considerado como el definitivo, que necesita de 4 ingredientes económicos y promete dejarla como nuevo, casi sin esfuerzo.

Con este truco casero, la suela quedará blanca como zapatilla recién comprada

Truco casero para blanquear la suela de las zapatillas: qué ingredientes necesito

Los trucos caseros aparecieron con mayor fuerza en los últimos años, brindando una alternativa completamente impensada a aquellos problemas domésticos que se vinculan principalmente a la limpieza. Año tras año fueron ganando muchos más fanáticos gracias a lo sorprendente resultados que brindan.

No existe nada más irritable que usar zapatillas sucias y manchadas, y más aún cuando las tenemos en este estado, porque no tenemos el tiempo de refregarlas para sacar toda la suciedad impregnada durante meses enteros. No solo implica todo un trabajo tener que lavar la parte de cuero, tela u otros materiales, sino que se vuelve aún más difícil cuando hay que blanquear la suela del calzado.

La suela de las zapatillas suelen tomar un color amarillento que parece casi imposible de sacarlo, y que el color blanco jamás volverá a nuestro calzado, a menos que acudas a este truco casero que lo recuperará por completo. Para poder llevarlo a cabo, es necesario que reúnas algunos ingredientes que tienes en tu casa, y estos son los siguientes:

La pasta de dientes es uno de los protagonistas más importantes de este truco casero

  • Bicarbonato de sodio
  • Pasta de diente
  • Acondicionador
  • Cepillo de dientes viejo

Cómo hacer el truco casero para blanquear la suela de mi zapatilla

Este truco casero no necesita del mismo esfuerzo de refregar de la misma manera que cuando te toca limpiar el resto de la zapatilla, y es que para blanquear por completo la suela de tu zapatilla, solo necesitarás unos minutos, y dejar que la mezcla actúe.

El paso a paso para llevar a cabo este truco casero para blanquear las zapatillas es el siguiente:

  • Mezclar en un recipiente un chorro de pasta de dientes, dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una medida de acondicionador
  • Revolver hasta que quede una mezcla uniforme
  • Colocarla con un cepillo o pincel por toda la suela de tu zapatilla
  • Darle 8 horas de reposo
  • Enjuagar con agua fría y quitar la mezcla

