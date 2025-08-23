No existe nada más irritable que usar zapatillas sucias y manchadas, y más aún cuando las tenemos en este estado, porque no tenemos el tiempo de refregarlas para sacar toda la suciedad impregnada durante meses enteros. No solo implica todo un trabajo tener que lavar la parte de cuero, tela u otros materiales, sino que se vuelve aún más difícil cuando hay que blanquear la suela del calzado.

La suela de las zapatillas suelen tomar un color amarillento que parece casi imposible de sacarlo, y que el color blanco jamás volverá a nuestro calzado, a menos que acudas a este truco casero que lo recuperará por completo. Para poder llevarlo a cabo, es necesario que reúnas algunos ingredientes que tienes en tu casa, y estos son los siguientes:

pasta de dientes (2) La pasta de dientes es uno de los protagonistas más importantes de este truco casero

Bicarbonato de sodio

Pasta de diente

Acondicionador

Cepillo de dientes viejo

Cómo hacer el truco casero para blanquear la suela de mi zapatilla

Este truco casero no necesita del mismo esfuerzo de refregar de la misma manera que cuando te toca limpiar el resto de la zapatilla, y es que para blanquear por completo la suela de tu zapatilla, solo necesitarás unos minutos, y dejar que la mezcla actúe.

El paso a paso para llevar a cabo este truco casero para blanquear las zapatillas es el siguiente: