Cómo quitar las líneas de sarro del vidrio

Es muy normal que el sarro aparezca presente en distintos elementos que componen nuestro hogar, como por ejemplo en decoración como puede ser un florero. Hay que tener en cuenta que esto ocurre por acumulación de minerales, principalmente carbonato de calcio y magnesio, que se forma cuando el agua con alta concentración de estos minerales se calienta o se evapora.

Existen distintas maneras de eliminar por completo el sarro de los distintos elementos de vidrio de casa, y es que cada vez aparecen más trucos caseros que prometen dejarlo como nuevo, y casi siempre se replican los siguientes ingredientes:

Bicarbonato de sodio

Vinagre

Estos ingredientes permiten que, gracias a sus cualidades, el sarro pueda ser eliminado en cuestión de minutos.

Cómo eliminar el sarro del vidrio usando vinagre y limón

Este truco casero, que se ha hecho viral y que promete hacerte olvidar de las marcas de sarro en los elementos de vidrio de casa, es uno de los más efectivos que podemos encontrar, y es que necesita de solo 5 minutos y de los siguientes ingredientes:

Vinagre

Jugo de limón

Esponja

El truco casero es sumamente sencillo, y es que tan solo deberemos mezclar una taza de vinagre y una medida de jugo de limón. Una vez que unificamos estos ingredientes, usaremos la esponja para limpiar las distintas marcas de sarro en los elementos de vidrio. Finalmente enjuagaremos.