Cómo quitar las líneas de sarro del vidrio

Cómo quitar las líneas de sarro del vidrio

Los trucos caseros llegaron para quedarse, y es que de a poco, miles de personas se animan a acudir a estas alternativas preparadas para resolver, principalmente, problemas vinculados a la limpieza. Se caracterizan por necesitar de pocos ingredientes y solo un par de instrucciones.

Todo el mundo acude a trucos caseros contra el sarro para eliminarlo de elementos como el inodoro, pero hay otros que también sufren de este tipo de marcas producto del agua, como lo son distintos productos de vidrio. Utilizando únicamente dos ingredientes que tenemos en casa, podremos olvidarnos por completo de esta situación, resolviéndolo en dos minutos.

sarro vidrio truco case

Por qué se forma el sarro en el vidrio y cómo sacarlo

Los trucos caseros se han hecho virales a lo largo de los últimos años gracias a las redes sociales, y es que los resultados que ofrecen estos hacks, especialmente con situaciones vinculadas a la limpieza, han sorprendido al mundo entero. Lo más novedoso que tienen estas propuestas inusuales es que resultan sumamente económicos y muchas veces ocupa ingredientes que tenemos en casa.

Es muy normal que el sarro aparezca presente en distintos elementos que componen nuestro hogar, como por ejemplo en decoración como puede ser un florero. Hay que tener en cuenta que esto ocurre por acumulación de minerales, principalmente carbonato de calcio y magnesio, que se forma cuando el agua con alta concentración de estos minerales se calienta o se evapora.

Existen distintas maneras de eliminar por completo el sarro de los distintos elementos de vidrio de casa, y es que cada vez aparecen más trucos caseros que prometen dejarlo como nuevo, y casi siempre se replican los siguientes ingredientes:

  • Bicarbonato de sodio
  • Vinagre
limpiar ropa con vinagre

Estos ingredientes permiten que, gracias a sus cualidades, el sarro pueda ser eliminado en cuestión de minutos.

Cómo eliminar el sarro del vidrio usando vinagre y limón

Este truco casero, que se ha hecho viral y que promete hacerte olvidar de las marcas de sarro en los elementos de vidrio de casa, es uno de los más efectivos que podemos encontrar, y es que necesita de solo 5 minutos y de los siguientes ingredientes:

  • Vinagre
  • Jugo de limón
  • Esponja

El truco casero es sumamente sencillo, y es que tan solo deberemos mezclar una taza de vinagre y una medida de jugo de limón. Una vez que unificamos estos ingredientes, usaremos la esponja para limpiar las distintas marcas de sarro en los elementos de vidrio. Finalmente enjuagaremos.

Temas relacionados:

Te puede interesar