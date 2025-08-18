El jugo de limón es muy utilizado en distintos trucos caseros

El jugo de limón es muy utilizado en distintos trucos caseros

El limón es uno de los elementos más reconocidos y efectivos dentro del mundo de la limpieza casera, y lo cierto es que uno de los lugares en donde puedes usarlo es en los electrodomésticos de casa, logrando múltiples beneficios.

En este sentido, uno de los lugares a probar es la heladera, donde además de cortar un limón e introducirlo dentro, también recomiendan rociar a la misma en su interior y por fuera.

limon, heladera, truco casero.jpg
El limón es un cítrico altamente recomendado en la limpieza de los diferentes electrodomésticos

Por qué recomiendan rociar la heladera con limón

El limón es conocido por su capacidad para neutralizar olores fuertes, como los que pueden generar alimentos en descomposición o restos de comida dentro de la heladera. Es decir, realizar esta acción reduce la aparición o frecuencia de los malos olores.

El ácido cítrico del limón tiene propiedades antibacterianas que ayudan a eliminar gérmenes y bacterias que pueden causar olores desagradables y problemas de higiene, es decir, es un método ideal para desinfectar tu heladera.

A diferencia de muchos productos de limpieza químicos, el limón es una opción natural y segura para usar en el hogar. Como si esto fuera poco, es muy sencillo de utilizar.

Si la heladera tiene olores muy fuertes, se puede combinar el uso del limón con otros métodos de limpieza, como el bicarbonato de sodio.

heladera, olores fuertes
Entre otras cosas, el limón puede eliminar los olores fuertes presentes en la heladera

Ya lo sabes, si quieres prevenir o eliminar los olores fuertes presentes en el interior de tu heladera, o simplemente desinfectar el electrodoméstico, puedes recurrir al uso del jugo de limón.

Cómo realizar este truco casero, paso a paso

  • 1. Limpieza profunda: vacía la nevera y retira todos los alimentos. Luego, lava las superficies con agua tibia y jabón.
  • 2. Rociar con limón: mezcla jugo de limón con agua en una botella con atomizador. Rocía la mezcla dentro de la nevera, prestando especial atención a las áreas con manchas u olores fuertes.
  • 3. Dejar actuar: deja que la solución de limón actúe durante unos minutos para que desinfecte y neutralice los olores.
  • 4. Limpiar y secar: retira la solución con un paño limpio y húmedo. Luego, seca bien todas las superficies con otro paño limpio y seco.

