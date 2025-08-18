El ácido cítrico del limón tiene propiedades antibacterianas que ayudan a eliminar gérmenes y bacterias que pueden causar olores desagradables y problemas de higiene, es decir, es un método ideal para desinfectar tu heladera.

A diferencia de muchos productos de limpieza químicos, el limón es una opción natural y segura para usar en el hogar. Como si esto fuera poco, es muy sencillo de utilizar.

Si la heladera tiene olores muy fuertes, se puede combinar el uso del limón con otros métodos de limpieza, como el bicarbonato de sodio.

Ya lo sabes, si quieres prevenir o eliminar los olores fuertes presentes en el interior de tu heladera, o simplemente desinfectar el electrodoméstico, puedes recurrir al uso del jugo de limón.

Cómo realizar este truco casero, paso a paso