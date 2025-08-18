El limón es uno de los elementos más reconocidos y efectivos dentro del mundo de la limpieza casera, y lo cierto es que uno de los lugares en donde puedes usarlo es en los electrodomésticos de casa, logrando múltiples beneficios.
En este sentido, uno de los lugares a probar es la heladera, donde además de cortar un limón e introducirlo dentro, también recomiendan rociar a la misma en su interior y por fuera.
El limón es conocido por su capacidad para neutralizar olores fuertes, como los que pueden generar alimentos en descomposición o restos de comida dentro de la heladera. Es decir, realizar esta acción reduce la aparición o frecuencia de los malos olores.
El ácido cítrico del limón tiene propiedades antibacterianas que ayudan a eliminar gérmenes y bacterias que pueden causar olores desagradables y problemas de higiene, es decir, es un método ideal para desinfectar tu heladera.
A diferencia de muchos productos de limpieza químicos, el limón es una opción natural y segura para usar en el hogar. Como si esto fuera poco, es muy sencillo de utilizar.
Si la heladera tiene olores muy fuertes, se puede combinar el uso del limón con otros métodos de limpieza, como el bicarbonato de sodio.
Ya lo sabes, si quieres prevenir o eliminar los olores fuertes presentes en el interior de tu heladera, o simplemente desinfectar el electrodoméstico, puedes recurrir al uso del jugo de limón.